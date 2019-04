Silent Strike, unul dintre cei mai de succes compozitori de muzică electronică din România a fost nominalizat la premiile Berlin Music Video Awards. E cu atât mai impresionant faptul că nominalizarea vine pentru un clip lansat cu doar câteva zile în urmă, "Control". Puteţi urmări clipul în cadrul articolului.

Artistul român a lansat pe 2 aprilie 2019 videoclipul piesei "Control", produsă împreună cu EM44 (Emanuela Alexa, solistă din Timişoara). Track-ul combină o voce angelică ce aminteşte de Bjork sau alte artiste nordice, cu un beat electronic oscilant. Alternează între foarte intens, aproape techno şi hipnotic/chillout. Videoclipul spune povestea unui dealer de droguri, prezentând atât aspectul glam, cât şi cel negativ al acestui stil de viaţă.

Consumatorii de narcotice, uneori de vârste fragede apar în clip, dezumanizaţi şi cu un singur scop. Dealerul pare un personaj prins între viaţă şi moarte, cu o privire de "dead behind the eyes". Se plimbă cu maşina decapotabilă prin Los Angeles şi furnizează plăcere şi câte puţin din moartea albă plătitorilor. Nu este "Requiem for a Dream", dar nici foarte departe. Clipul are un rafinament aparte şi un sentiment de crud şi veritabil care emană din fiecare cadru sacadat şi glitch-uit.

Sumedenia de cadre cu care suntem bombarbati ne lasă cu o anumită greutate la final, ca şi cum am văzut un film intens şi provocator, mult mai lung decât acest clip. Materialul video a fost filmat în Los Angeles şi regizat, dar şi editat de către Florina Tiz. Nominalizarea la Berlin Music Video Awards 2019 vine în categoria de "Best Editor".

Berlin Music Video Awards are loc între 29 mai şi 1 iunie 2019 la Berlin. Silent Strike, pe numele său real Ioan Titu a câştigat recent premiul pentru muzică de film, în cadrul Grimme Preis, pentru coloana sonoră compusă pentru serialul HBO "Hackerville". Artistul este născut în 1982 şi a realizat coloane sonore pentru filme şi seriale, lansând şi 5 albume proprii.

A colaborat cu artişti precum Alexandrina, Deliric, Kazi Ploae, Subarcapaţi, DJ Vasile şi mulţi alţii. A mixat în deschiderea concertelor Faithless, Amon Tobin, Bonobo, Veneţian Snares, DJ Food şi Robot Koch.