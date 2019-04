Irina Rimes cântă cu The Motans pe noua piesă "POEM" - Teaser Video

Irina Rimes şi The Motans colaborează din nou. Artiştii au postat un teaser pe YouTube, pentru o piesă numită "POEM", care va debuta împreună cu un clip oficial pe 11 aprilie. Urmăreşte teaserul în cadrul articolului.

Irina Rimes şi Denis Roabeş, creierul proiectului muzical The Motans apar foarte apropiaţi în teaserul video al piesei "POEM". Cei doi sunt văzuţi mâncând alune, jucându-se ca doi copii, iar Irina sare în spatele lui Denis în scurtul video. Muzicienii apar ţinându-se de mână, iar The Motans cântă versul "vreau să ai curajul pentru primul pas".

Pare să fie o poveste de dragoste între cei doi, care vor fi şi protagoniştii noului videoclip. The Motans şi Irina Rimes au mai colaborat pe piesa "Cel mai bun DJ", care a debutat în vara anului 2018, strângând peste 13 milioane de vizualizări. Unele dintre cele mai apreciate voci de peste Prut, artiştii revin cu o creaţie romantică şi melancolică, aşa cum ne-au obişnuit.

Irina Rimes pregăteşte un concert la Hard Rock Cafe pe 10 aprilie 2019, începând cu ora 21:30. Puteţi câştiga o invitaţie dublă la acel eveniment.

Colaborarea dintre artistă şi The Motans nu este o întâmplare, tânăra fiind invitat special la concertul "The Motans Grand Concert" de pe 31 mai, organizat la Arenele Romane. În deschidere va mai cântă şi Lucia şi alţi doi invitaţi surpriză, care urmează să fie anunţaţi. Irina Rimes a început anul cu un clip abstract pentru piesa "Dans", dar şi cu o colaborare cu Guz, "Prea fin, prea dulce". Finalul de an 2018 a marcat lansarea cărţii-album "Cosmos", o incursiune în mintea şi sufletul Irinei.

The Motans a ajuns direct în trending în urmă cu câteva zile, apărând pe piesa "Rămâi" împreună cu Delia. Denis Roabeş and co începeau anul cu piesa "Invitat", cu un clip demn de Pablo Picasso, după superba odă pentru Marea Neagră "Saint Loneliness", care a încheiat anul 2018.