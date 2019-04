Un actor principal din seria "The Vampire Diaries" vine la East European Comic Con

Paul Wesley, cunoscut pentru rolul lui Stefan Salvatore din serialul "The Vampire Diaries", va participa la cea de-a șaptea ediție East European Comic Con.

Actorul de origine poloneză a făcut parte din distribuția seriei produsă de CW de la lansare și până la finalul din 2017, alcătuind trio-ul principal care a facut deliciul fanilor din toată lumea alături de Ian Somerhalder (Damon Salvatore) și Nina Dobrev (Elena Gilbert / Katherine Pierce). Mai mult decât atât, Paul Wesley s-a ocupat și de regie și productie începând cu cel de-al cincilea sezon.

În afară de activitatea sa din "The Vampire Diaries", el a mai avut apariții episodice în seriale precum 24, CSI, Law and Order sau The OC. Wesley nu a stat departe nici de lungmetraje: a jucat în filme ca "Mothers and daughters" (alături de Susan Sarandon), "The Peaceful Warrior" (alături de Nick Nolte), "The Baytown Outlaws" (alături de Billy Bob Thornton) sau "The Late Bloomer" (unde i-a avut drept colegi de platou pe Brittany Snow și JK Simmons) și multe altele.

Ce actori au mai fost confirmați la East European Comic Con

Paul Wesley este cel de-al șaselea actor ce va fi prezent anul acesta la East European Comic Con, completând lista invitaților compusă din Carice von Houten (Melissandre din Game of Thrones), Nicholas Brendon (Xander Harris din Buffy The Vampire Slayer), Vladimir Furdik (Night King din Game of Thrones) și Adam Brown (Ori din The Hobbit, Cremble din Pirates of the Caribbean).

East European Comic Comic Con va avea loc la Romexpo în perioada 24-26 mai. Pe lângă pavilionul B1, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi și pavilionul central, depășind astfel recordul suprafeței de desfășurare de anul trecut.

Precedenta ediție i-a adus în fața fanilor pe Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Chris Rankin (Harry Potter), Staz Nair și Gethin Anthony (Game of Thrones), ilustratorii David Lloyd (co-creator V for Vendetta), Maya și Yehuda Devir și Guillermo Ortego. De asemenea, cei 48.000 de vizitatori s-au bucurat de oferte bogate din partea expozanților, de jocuri noi și echipamente IT de ultimă generație, dar și de o zonă relaxantă de boardgames, au testat și jocuri pe bază de Virtual Reality, s-au fotografiat pe Tronul de Fier și au reușit să treacă Dincolo de Zid în singurul Escape Room mobil din Europa cu tematica Game of Thrones.