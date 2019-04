David Guetta se întoarce la rădăcinile muzicii electronice - "The Road to Jack Back" - Vezi documentar

Faimosul DJ, compozitor și producător francez David Guetta intră într-o nouă perioadă a vieții sale odată cu finalizarea celui de-al șaptelea album. El vorbește în documentarul scurt "The Road to Jack Back" despre nevoia de a se întoarce la muzica electronică underground și la libertatea de a mixa în club. Aflați în material mai multe detalii despre noul alias al lui David Guetta - "Jack Back".

Momentul în care un artist de renume internațional decide să împărtășească din culisele carierei sale și să vorbească despre modul în care a ajuns în top este unul foarte revelator din multe puncte de vedere. Asta face și David Guetta, francezul în vârstă de 51 de ani, în mini-documentarul "The Road to Jack Back" în care poveștește pas cu pas etapele prin care a trecut pentru a-și transforma pasiunea în carieră.

Dacă aruncăm o privire către palmaresul lui David Guetta, observăm că ultimii ani l-au dus pe "culmile succesului", având o mulțime de premii la activ (inclusiv Grammy), o distincție de number one în topul DJ Mag Top 100 DJs și o piesă care a fost numită de Billboard cea mai bună colaborare dance-pop a tuturor vremurilor - "When Love Takes Over". Primul său album oficial, semnat cu o casă de discuri, a fost "Just a Little More Love" în 2002, după care au urmat progresiv încă șase albume. Ultimul dintre ele este intitulat simplu "7" și marchează un final de ciclu pentru David Guetta, așa cum el însuși declară.

Guetta și-a început cariera în cluburi pentru gay

Atât pentru fanii David Guetta cît și pentru orice persoană care își dorește să înțeleagă un pic mai bine despre culisele muzicii electronice, documentarul "The Road to Jack Back" este o călătorie narativă în istoria acestui gen muzical, prin intermediul carierei lui Guetta. El poveștește cu entuziasm cum a început prin a pune muzică în cluburi pentru gay și apoi a ajuns să invite DJ americani să pună muzică în cluburile în care activa, pentru a învăța de la ei și a-i întreba despre tehnicile lor.

Primul său album neoficial "Up and Away" a fost o colaborare cu DJ-ul american Robert Owens, pe care Guetta îl admira și pe care l-a invitat să i se alăture în studio. Este un album de care publicul nu știe și care l-a dus mai departe la momentul respectiv, începând să fie recunoscut pentru abordarea unică pe care o aducea muzicii electronice.

DJ-ul s-a hotărât să scape de presiunea de a livra hituri

Ce este cel mai interesant este modul în care povestește despre momentul în care s-a hotărât să facă ceva pentru a se elibera de presiunea de a livra hit după hit ca parte din brandul David Guetta, odată ajuns faimos și cu așteptări la nivel mare asupra lui. David recunoaște cât de dor îi era de relaxarea și bucuria din momentele în care punea muzică în cluburi cu câteva sute de oameni și se lăsa inspirat de vibe-ul lor în mixarea muzicii. Așa că a hotărât să se întoarcă la punctul din care a plecat, la rădăcinile muzicii electronice, sub numele de Jack Back, și să facă din nou muzică din joacă, fără presiunea de a fi nevoit să livreze hituri.

Piese de la Jack Back pot deja fi ascultate online, lansarea oficială fiind anunțată pentru 14 septembrie 2019. Până atunci, vă puteți bucura de David Guetta în versiunea lui comercială vara asta la festivalul Untold.