6 piese s-au calificat în prima semifinală a Selecţiei Naţionale Eurovision 2019

Pe 27 ianuarie, începând cu ora 21:00 a avut loc prima semifinală a Selecţiei Naţionale Eurovision 2019. S-a desfăşurat la Iaşi, a fost transmisă în direct de către TVR şi în urma a 11 acte muzicale s-au calificat mai departe 6 artişti. Detalii despre show şi despre cei calificaţi aveţi în cadrul articolului.

Show-ul a avut loc pe scena Sălii Polivalente din Iaşi şi a fost transmis în direct pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, TVR HD şi online pe TVR+. Gala Selecţiei Naţionale Eurovision 2019 a fost prezentată de Aurelian Temişan şi Ilinca Avram. Spectacolul a fost deschis de trupa The Sky Dance Company, cu o coregrafie specială, care pe alocuri a amintit de Cirque du Soleil.

Aceasta este o selecţie specială, marcând participarea cu numărul 20 a României la Eurovision. Juriul a deliberat şi a trimis mai departe următoarele acte muzicale:

"Army of Love" - Bella Santiago

Artista originară din Filipine a ajuns în finala "Romanii au Talent" în 2016, remarcându-se printr-un timbru special şi vocea puternică. Şi-a arătat talentul şi la showuri muzicale din Malaezia şi Filipine. Are interpretări foarte apreciate ale pieselor "I Will Always Love you", "Hello" şi "Drunk In Love". În 2017 Bella debuta în muzica românească cu single-ul "Unpredictable", iar anul trecut a câștigat X Factor România.

În 2018 Bella Santiago participa la selecţia Naţională Eurovision împreună cu Jukebox, iar în 2019 revine cu piesa "Army of Love".

"Destin" - Trooper

Trooper este un nume respectat în heavy metal-ul românesc, având peste 20 de ani de activitate. Formaţia are la activ 9 albume de studio şi peste 600 de concerte, în faţa a mai mult de 600.000 de oameni. A cântat în deschiderea unor nume uriaşe din rock, precum Judas Priest, Deep Purple, Scorpions şi Iron Maiden.

Trupa a lansat două proiecte ambiţioase rock opera, "Vlad Ţepeş - Poemele Vahaliei" şi "Ştefan Cel Mare - Poemele Moldovei". Participă la selecţia naţională cu piesa "Destin".

"Skyscraper" - Teodora Dinu

Teodora Dinu cântă de la vârsta de 5 ani şi a participat la mai bine de 60 de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale. A obţinut premii la multiple astfel de competiţii. Tânăra a mai fost prezentă la Eurovision, ca backing vocals pentru Ovidiu Anton, care a câştigat Selecţia Naţională cu "Moment of Silence".

În 2019 o putem auzi cu piesa "Skyscraper".

"We Are The Ones" - Claudiu Mirea

Claudiu este câştigătorul concursului Megastar 2009, împreună cu trupa Buzz şi participant în 2011 la emisiunea "Vocea României", în echipa lui Horia Brenciu. Participă la selecţia Eurovision 2019 cu piesa "We Are the Ones", o combinaţie între country, pop şi dance. De 3 ani concertează alături de o trupă de coveruri. Lucrează în colaborare cu Mihai Ogăşanu la propriile piese şi va lansa un album solo în acest an.

"Sin Ti" - DYA & Lucian Colareza

DYA, pe numele său real Ioana Diana Prepeliţă este o absolventă a Colegiului Naţional Octavian Băncilă, secţia canto, muzică uşoară-jazz. Artista este şi licenţiată în Jurnalism şi Ştiinţele comunicării şi a participat la Eurovision Junior, alături de trupa "New Star Music" în 2006, obţinând locul 6 cu melodia "Povestea mea/ My Story".

Face echipă la Selecţia Eurovision 2019 cu Lucian Colareza, un artist de 30 de ani din Constanţa, descris de Loredana drept "Latin Lover-ul perfect". Lucian este absolvent al Şcolii Populare de Arte din Constanţa, secţia muzică uşoară şi al Facultăţii Ovidiu, Pedagogie muzicală. A colaborat cu artişti ca BUG Mafia sau F. Charm şi îşi trage inspiraţia din artişti ca David Bisbal, Luis Miguel şi Alejandro Sanz. Cei doi cântă piesa "Sin Ti" la Selecţie.

"Underground" - Vaida (aleasă prin televot)

Mirela Vaida este o prezentatoare TV şi actriţă, care a ocupat locul 2 în Selecţia Naţională Eurovision din 2014. Acum revine cu melodia "Underground" şi a ajuns în finala după votul publicului. Artista a prezentat numeroase emisiuni TV, a colaborat cu grupurile muzicale V.I.P, D'or, Ho-ra şi este licenţiată în Drept, Comunicare şi Relaţii Publice. Din 2007 este solistă la Teatrul de Revistă Constantin Tanase.

Primii pe scenă au fost cei de la Trooper, care au interpretat piesa "Destin", împreună cu un tenor, care a oferit gravitate reprezentaţiei. Am avut solo-uri spectaculoase şi o prezenţă scenica deosebită. Fiecare dintre cei 11 artişti calificaţi în prima semifinală a interpretat o piesă, iar spectacolul s-a încheiat cu un recital al Iulianei Beregoi.

Tânăra face senzaţie pe YouTube, cu multe milioane de vizulizari pentru piese ca "Generaţia Z", "Cine sunt eu" şi "Euphoria". Juriul Eurovision este compus din Adi Cristescu, Mihai Georgescu, Crina Mardare, Andy Platon şi Mugurel Vrabete. Juriul a selectat 5 artişti, iar publicul 1 pentru finală.

Eurovision România continuă cu a doua semifinală, pe 10 februarie, la Sala Sporturilor "Victoria" de la Arad. Finala Naţională se desfăşoară pe 17 februarie 2019 la Bucureşti.