Ascultă "Heat", o nouă piesă Kelly Clarkson - AUDIO

Kelly Clarkson a dezvăluit o piesă nouă de pe albumul “Meaning Of Life”. Melodia se numește ”Heat” și a avut parte de reacții pozitive în mediul online.

Deși nu a fost încă aleasă ca viitor single, piesa "Heat" a primit deja undă verde din partea fanilor din online, reacțiile de pe YouTube fiind foarte bune. La această melodie a lucrat o întreagă echipă de compozitori, pe numele lor Andre Davidson, Mick Schultz, Sean Davidson, Jessica Ashley Karpov și Michael Pollack.

Albumul “Meaning Of Life”, ce include single-ul ”Love So Soft” și noua melodie Heat", este cel de-al 8-lea material de studio al lui Kelly Clarkson. Pentru acest disc, Kelly a lucrat cu vechii săi prieteni și colaboratori Jason Halbert, Jesse Shatkin, Greg Kurstin (Adele, Sia ), Jesse Shatkin ( Sia, One Direction, Charlie Puth), dar și cu producători noi, precum Mick Schultz, The Monarch si Nick Ruth.

”Acesta este albumul pe care am dorit să-l lansez dintotdeauna”, a declarat Kelly Clarkson, explicând ulterior că o reprezintă întru totul, atât ca mesaj, cât și ca stil muzical abordat.

AUDIO: "Heat" - Kelly Clarkson

Prin alegerea titlului ”Meaning Of Life”, Kelly clarkson a dorit să transmită publicului ideea sa despre semnificația vieții. În opinia artistei, ceea ce dă sens vieții este conexiunea dintre oameni.

””Meaning Of Life” a fost prima piesă pe care am compus-o pentru album și a ridicat ștacheta, dând tonul discului. În același timp, simt că în această perioadă avem nevoie, în viețile noastre, de o conexiune. La asta m-am gandit și când am făcut logo-ul discului, cu acel cerc - nu e nimeni în mijloc, e nevoie de o întreagă echipă pentru ca ceea ce fac eu să se poată întâmpla. Acesta este sensul vieții (”The Meaning of Life”)”, a explicat Kelly Clarkson la The Today Show.

Cariera muzicală a lui Kelly Clarkson a început în urmă cu 15 ani, odată cu obținerea trofeului American Idol (sezon 5). Albumele sale s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare, artista având în palmares 2 premii Grammy, 4 American Music Awards, 3 MTV Music Awards și 12 premii Billboard.