Noua variantă de lung-metraj a poveștii Disney Alladin este filmată în formatul live action, regizată de Guy Ritchie și va apărea în cinematografe pe 24 mai 2019. Will Smith apare într-un rol de senzație, cel al duhului din lampă, alături de actori precum Naomi Scott și Mena Massoud.

Piesa "A Whole New World" a debutat în primul film Alladin din 1992. Este compusă de Alan Menken iar versurile sunt scrise de autorul american Tim Rice. Povestea piesei este tema principală a filmului: prințesa care este privată de libertatea sa și tânărul care îi deschide ochii și îi spune că îi poate arăta întreaga lume așa cum nu a văzut-o niciodată, cu ajutorul covorului său fermecat.

Piesa a fost înregistrată în varianta de single de către Peabo Bryson și Regina Belle în același an. A primit premiul Oscar în 1993 pentru "Best Original Song" și premiul Grammy în 1994 pentru cântecul anului, singura ocazie în care un cântec Disney a primit această distincție.

În 2019 cei doi aleși pentru a reinterpreta frumoasa melodie sunt Zayn și Zhavia Ward. Pe Zayn îl cunoaștem deja de ceva vreme, după debutul alături de One Direction și cariera solo de succes ce a urmat ieșirii din trupă. Zhavia Ward este o tânără cântăreață în vârstă de 18 ani care a câștigat concursul "The Four: Battle for Stardom", după care a semnat un contract cu Columbia Records pentru o carieră în care tocmai debutează.

Să lăsăm magia piesei și a vocilor celor doi tineri să ne poarte în călătoria covorului fermecat!