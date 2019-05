"So Long" este cel mai nou single al lui Diplo de pe viitorul material discografic, care va combina muzica electronica si muzica country. De aceasta data Diplo compune si mixeaza sub numele real de Thomas Wesley. Videoclipul este mana cereasca pentru cei care adora atmosfera de ferma americana si care vad in "redneck" un complimet s nu o insulta.

Diplo apare cu o palarie de cowboy, itnre cai si porci, desfacand o bere si scapand o sa de cal pe picior. Nu ii prieste viata de ferma, dar se poate adapta perfect la o petrecere si un rodeo. Se lasa cu o seriune de baut tarie cu bucatarul Guy Fieri si cantat la foc de tabara cu trubaduri locali. Videoclipul a fost filmat la festivalul country Stagecoach si include multi baieti la bustul gol, freze tip "mullet" si multa, multa bere.

Cantareata Cam isi face de asemenea aparitia in acest material video, plimbandu-se cu o masinuta de golf in culisele concertului. La final de videoclip il vedem pe Diplo cum urca pe scena pentru a remixa piesa "Old Town Road" in premiera, o colaborare cu Lil Nas X si Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrius si Dwight Yoakam, legende ale muzicii country apar de altfel in acest nou clip.

Diplo e probabil cel mai ocupat om din muzica electronica, mixand atat sub numele acesta de scena, cat si ca parte a grupului LSD, alaturi de Sia si Labrinth. Asta cand nu produce hituri globale cu Major Lazer... Artistul mai face parte si din grupul Silk City, alaturi de Mark Ronson, distins cu premiul Grammy la inceput de an. Artistul a mai colaborat cu Beyonce, Bad Bunny si Turnstile.

Il vom putea asculta live in cadrul festivalului El Carrusel 2019, alaturi de Black Eyed Peas, Young Thug si Rae Sremmurd. Evenimentul are loc in perioada 27 - 30 iunie la Romexpo.