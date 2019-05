Dido continuă promovarea albumului "Still On My Mind" cu un videoclip de tip jurnal pentru "Take You Home". Pentru acest clip, artista britanică a colaborat cu regizorul și reputatul fotograf John Rankin Waddell, al cărui portofoliu include fotografii cu modele precum Kate Moss și Heidi Klum.

"Still On My Mind" este cel de-al cincilea album de studio al lui Dido și este un material ce încheie o pauză discografică de 15 ani. Albumul a fost realizat în colaborare cu fratele ei, Rollo. Artista a povestit într-un interviu pentru Forbes că de la această colaborare a pornit, de fapt, totul. ”Am vrut să simt din nou ceea ce simțeam la început și așa s-a născut albumul acesta. Suntem eu și fratele meu făcând muzică împreună.” Noul album a fost lansat pe 8 martie. Artista se află în prezent într-un turneu de promovare în Europa. Primul concert a avut loc pe 5 mai 2019, în Praga, fiind anunțate concerte și în Germania, Franța, Italia, Austria. Începând cu luna iunie, turneul va continua în America de Nord. Dido este una dintre cele mai apreciate artiste britanice. Albumul ei de debut, ”No Angel”, a fost lansat în 1999 și s-a vândut în peste 21 de milioane de copii la nivel internațional. La fel de bine primit a fost și următorul disc, ”Life for Rent”, acesta fiind certificat cu platină de șapte ori. Albumul a inclus hiturile "White Flag" și "Life for Rent". Dido are în palmares și o nominalizare la Oscar, pentru piesa "If I Rise", de pe coloana sonoră a filmului ”127 Hours”.