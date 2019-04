Fanii lui Zayn ce nu sunt abonați la Apple Music pot urmări în sfârșit videoclipul "Sour Diesel" pe YouTube. Îl vedem, astfel, pe tânărul artist în postura unui supererou, ce încearcă să recupereze un diamant furat de un grup de răufăcători. Nu puteau lipsi nici tentațiile feminine, așa încât înainte de a încerca să salveze situația, Zayn este surprins într-un pat plin de femei frumoase. În final, el este cel salvat, în peisaj apărând o femeie misterioasă.

"Sour Diesel" este compusă de artist împreună cu James Ho și Rob Cavallo, și produsă de Cavallo și Malay. Single-ul se regăsește pe cel de-al doilea album de studio solo al lui Zayn, "Icarus Falls", lansat în decembrie anul trecut. De pe acest album au fost promovate anterior piesele "Let Me", "Entertainer", "Too Much", "Fingers" și "No Candle No Light".

Zayn Malik a părăsit formația One Direction în martie 2015, artistul declarând la vremea respectivă că își dorește să ducă o viață liniștită și să fie ”un tânăr normal de 22 de ani care să se poată relaxa departe de luminile reflectoarelor”. Ulterior, acesta a detaliat pentru Billboard că ”nu a avut niciodată oportunitatea de a încerca lucruri noi, mai creative, în perioada activității cu trupa”, justificându-și astfel dorința unei cariere solo.