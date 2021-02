Iggy Pop a lansat un nou videoclip pe 23 februarie, pentru piesa "Do Not Go Gentle Into That Good Night", extrasă de pe albumul său din 2019, "Free". Aceasta este o interpretare a poeziei lui Dylan Thomas, cu mici sample-uri de jazz pe fundal. Urmăreşte noul clip în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Inventatorul stage diving-ului a pus punk-ul pe pauză puţin pentru a ne împărtăşi o interpretare profundă şi intimă a poeziei "Do Not Go Gentle Into That Good Night". Poezia îi aparţine lui Dylan Thomas, iar noul videoclip este regizat de către Simon Taylor. E filmat closeup, cu câteva jocuri de umbre şi lumini pentru dramatism. Versurile au fost scrise în 1947 şi rămân actuale şi în ziua de azi. Trompetistul, compozitorul şi solistul Leron Thomas, şi chitaristul Sarah Lipstate (aka Noveller) se aud pe fundal, cu instrumentalul. După albumul "Free" din 2019, Iggy Pop a mai lansat câteva single-uri, precum "Dirty Little Virus", piesa nouă despre pandemia de Covid-19. Acel track a apărut în 2020, alături de o poveste de adormit copiii, scrisă tot de către Iggy. Pop a cântat în franceză pe piesa lui Elvis Costello "No Flag (en Francais)". În acest moment veteranul muzicii punk a ajuns la 18 albume de studio şi în ciuda vârstei avansate, nu dă semne că ar încetini. Cu toate acestea o schimbare de stil se simte. Pop a mărturisit că a început să renunţe la riff-urile clasice de chitară, în favoarea unor "guitarscapes" şi să prefere cumva instrumentele de suflat. Cât despre versificaţie, noua sa pasiune este de a interpreta versurile altora şi a se pune în starea şi emoţia lor din momentul compoziţiei. Muzicianul se declară secătuit de energie după turneele ce au urmat lansarea lui "Post Pop Depression" din 2016. A dorit să îşi pună ochelarii de soare şi să întoarcă spatele muzicii o perioadă, iar de abia în 2020 a reuşit asta. Discurile solo ale lui Iggy Pop au fost mai comerciale decât cele alături de trupa The Stooges din anii '60 şi '70, dar artistul a avut mereu ceva ce îl separa de mainstream. De-a lungul anilor piesele sale au primit coveruri de la nume precum Guns N' Roses, R.E.M, Red Hot Chili Peppers sau Sex Pistols. Unul dintre cele mai apreciate albume ale sale este "Brick by Brick" din 1990, care a vândut peste 500.000 de unităţi. LP-ul din 2003 "Skull Ring" s-a remarcat prin colaborări cu Green Day, Sum 41 şi Peaches.