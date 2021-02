Noul single "The Skeleton Key" soseşte alături de un videoclip întunecat semnat Grupa13. Clipul include creaturi gigantice cu coarne şi machiaj facial ameninţător, în antiteză cu solista formaţiei (Simone Simons), care apare ca o crăiasă a pădurii, cu o bufniţă pe mână, care veghează asupra unei "scufiţe roşii". Pracic avem 2-3 basme reunite într-un singur clip, inclusiv cel al Albei Ca Zăpada, doar că fără prinţ şi pitici. Din piesă nu lipsesc secţiunile corale înălţătoare şi interludiul cu voce curată şi pură.

Faţă de ultimele release-uri EPICA, unele mai degrabă acustice, acum avem parte şi de solo-uri metal ca la carte spre final. Grupul de metal simfonic a lansat ultimul album în 2016, "The Holographic Principle", iar acum la 5 ani distanţă vine cu un material produs de Joost Van Den Broek, care a colaborat cu Powerwolf şi Ayreon. Înregistrările s-au realizat în bună parte la Sandlane Recording Facilities, în Rijen, Olanda.

Solista Simone Simons a declarat următoarele despre single:

Bine aţi venit la "Skeleton Key", o lume multi stratificată a viselor. Nu uitaţi să aduceţi cu voi Skeleton Key pentru a debloca toate secretele din voi înşivă. Sper că piesa vă va bântui până ne vom putea vedea din nou.

Cât despre albumul "Omega", chitaristul şi solistul Mark Jansen a spus următoarele:

Sunt foarte mândru de acest album, fiind convins că am compus un disc foarte proaspăt şi bine echilibrat, chiar şi după atât de mulţi ani de existenţă. Punctul nostru forte e faptul că avem atât de mulţi compozitori talentaţi într-o singură formaţie. Am reuşit să ne combinăm fiecare calităţile cele mai puternice şi să selectăm cele mai bune piese. A fost o perioadă fructuoasă de petrecut timp împreună şi de lucru ca o echipă la aceste track-uri.

Iată şi tracklist-ul lui "Omega":

01. Alpha - Anteludium

02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity

03. The Skeleton Key

04. Seal of Solomon

05. Gaia

06. Code Of Life

07. Freedom - The Wolves Within

08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe

09. Rivers

10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State

12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres

Albumul are în spate subiecte şi influenţe precum burnout-ul resimţit de artişti, dar şi un stil de viaţă haotic. Îmbinarea vieţii de turneu cu cea de familie a dat naştere la fricţiuni şi presiune. Ceea ce se întâmplă în societate a fost de asemenea oglindit, de la încălzirea globală la editarea genomului uman. "Omega" face aluzie la Big Bang, la crearea universului, dar şi la finalul său.

EPICA a fost aşteptată la Maximum Rock Festival 2020, eveniment amânat pentru 2021, când cu puţin noroc îi vedem şi pe olandezi. Grupul a mai ajuns în România în ultimul deceniu, cu reprezentaţii la ARTMania 2012 şi la Arenele Române în 2015, cu Sirenia.