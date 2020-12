""Home Is On The Other Side" este una din piesele mele preferate de pe "Grandeur". Cumva ne definește ca și trupa, fiind heavy, groovy și melancolică în același timp. Cred că e singura piesă de pe noul album care a luat naștere dintr-un jam, restul fiind compuse mai "digital", păstrând mai mult caracter din piesele vechi, din era Mad Man Circus sau Escape Artist.

Ne place foarte mult să cântăm "Home Is On The Other Side" live, indiferent de oră, drept dovadă fiind acest clip live, filmat undeva în jurul orei 8 dimineață pentru European Metal Festival Alliance", a detaliat chitaristul Dasu.