"Eye for an I" este extrasă de pe albumul "Grandeur", care va fi lansat pe 23 octombrie. Piesa este însoțită de un videoclip animat realizat de David Pagaille.

"Videoclipul animat de la <<Eye For An I>> a fost creat de un animator extrem de talentat, pe nume David Pagaille; i-am arătat artwork-ul lui Radu Damian, schițele și conceptele realizate pentru album, și i-am zis să își facă damblaua cum vrea, într-un stil vizual diferit. Am fost absolut dați pe spate de ce a reușit să facă, David este magician!", a spus basistul White Walls, Șerban Georgescu.

"Eye for an I" este cel de-al doilea single de pe "Grandeur", un album care deschide un spectru cu totul nou de căi muzicale și oferă un sunet mai matur, la 7 ani de la lansarea albumului anterior, "Escape Artist". Inspirat de starea lumii, titlul nu este doar un cuvânt frumos, ci dezvăluie și câteva din tematicile ce stau la baza pieselor. Acordând atenție tuturor detaliilor, trupa a colaborat cu Forrester Savell (Karnivool, Make Them Suffer, Animals as Leaders) pentru mix și master. Artistul Radu Damian s-a ocupat de ilustrații, asigurându-se că se potrivesc cu noile piese.

"Al doilea single de pe <<Grandeur>>, <<Eye For An I>>, este un banger absolut, cu poate cel mai catchy refren scris de White Walls până acum, dar și unele din cele mai grele riffuri. Textul piesei atacă fără echivoc câteva din temele albumului și cred că versurile se relevă singure destul de clar. <<Down for us means nothing anymore / And I believe we can achieve something greater>>, a adăugat Șerban.

Fondată în 2009, White Walls și-a pus amprenta pe scena de metal românească cu un stil unic, care împletește adesea elemente de întuneric cu lumină, riff-uri complexe, acorduri melancolice și un amestec echilibrat între neliniște și reținere. Muzica trupei a fost comparată cu trupe populare din scena de metal progresiv: Leprous, The Ocean, Opeth, Tool și Karnivool.