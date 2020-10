White Walls a lansat "Grandeur", un album inspirat de starea lumii

"Grandeur" deschide un spectru cu totul nou de căi muzicale și oferă un sunet mai matur, la 7 ani de la lansarea albumului anterior, "Escape Artist". Inspirat de starea lumii, titlul noului disc dezvăluie și câteva dintre tematicile ce stau la baza pieselor.

Pe partea de producție a albumului, trupa a colaborat cu Forrester Savell (Karnivool, Make Them Suffer, Animals as Leaders), el semnând mixul și masterul.

"Chiar suntem mândri de ceea ce am realizat, aşa că am făcut tot posibilul şi am țintit sus în ceea ce priveşte producția. Suntem foarte recunoscători că Forrester Savell "a pus mâna" pe piesele noastre, şi credeți-mă, sună! Pot spune că am țintit destul de sus nu numai în ceea ce priveşte muzica, ci şi vizavi de clipuri, artwork, etc", a declarat bateristul Theo Scrioșteanu.