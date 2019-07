Fanii Neversea vor întâlni în perimetrul festivalului, acrobați, dar vor vedea si o paradă impresionantă al creaturilor fabuloase ale mării, oferită de renumita companie Remue Menage.

Fiecare scenă din festival va fi animată de dansatori costumați, din România, dar și din străinătate. Nu vor lipsi nici în acest an locurile decorate cu butaforii unde, fanii festivalului se pot costuma pentru poze și nici zonele de fashion, de unde pot să-și achiziționeze cele mai cool outfituri de festival.

La scena principală, show-urile artiștilor vor fi acompaniate de acrobați care vor dansa în aer, la 5 metri înălțime, deasupra publicului.

Show-uri aviatice cu avioane MIG 21-Lancer si F-16 la festivalul Neversea

La ediția de anul acesta a festivalului, vor exista demonstrații tactico-militare ale Forțelor pentru Operații Speciale, ale specialiștilor din structurile EOD, elevilor și studenților din instituțiile militare de învățământ și personal din cadrul forțelor terestre, aeriene și navale.

Una dintre atracții va fi spectacolul aviatic pregătit de Forțele Aeriene Române. Joi, 4 iulie 2019, începând cu ora 20.50, aeronave militare din cadrul Forțelor Aeriene Române vor survola zona. În formația de aeronave vor fi un elicopter IAR 330 Puma Socat, o aeronavă C-27 J Spartan, trei aeronave MIG-21 Lancer și două aeronave F-16. În acest an, este pentru prima dată când militarii români se alătură unui asemenea eveniment.

Cea de-a treia ediție a festivalului Neversea va avea loc în perioada 4 - 7 iulie 2019 la Constanța pe plaja Neversea. Din lineup fac parte Afrojack, G-Eazy, Jessie J, Lost Frequencies, Steve Aoki, Jamie Jones, DJ Snake, Sean Paul, Tale of Us, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion, Rudimental DJ, Sub Focus DJ Set & ID, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Vini Vici, Bassjackers, Dubfire, Dub FX. ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live și Will Sparks. În total vor cânta peste 150 de muzicieni.