Conceptul noului videoclip "Mother’s Daughter" a fost realizat de Miley împreună cu regizorul Alexandre Moors. În clip apar și o serie de invitați speciali, precum modelele Aaron Philip și Casil McArthur, dansatoarea Amazon Ashley, actrița Angelina Duplisea, activista de 11 ani Mari Copeny și chiar și mama artistei, Tish Cyrus.

Single-ul "Mother’s Daughter" se regăsește pe EP-ul "She Is Coming", ce include colaborări inedite cu Ghostface Killah şi RuPaul. Materialul a fost lansat în luna mai și este doar începutul unei trilogii, care va mai include şi materialul "She Is Here", lansat în această vară şi "She Is Everything", lansat în toamnă sau iarnă. Trilogia se va intitula "She Is Miley Cyrus".

Recent, Miley Cyrus a înregistrat împreună cu Lana Del Rey și Ariana Grande o piesă ce apare pe coloana sonoră a noii pelicule "Charlie’s Angels". Single-ul va fi lansat în curând, până atunci fanii putând asculta un scurt fragment audio, făcut public de Miley.

Anul trecut, Miley Cyrus și-a petrecut timpul în studio cu Ryan Adams, a cântat la gala premiilor Grammy cu Elton John și a fost dată în judecată de un artist reggae pe motiv că piesa "We Can't Stop" ar fi plagiată.

Ultimul ei single solo de succes, "Malibu", a fost lansat în primăvara anului 2017, fiind inclusă pe discul "Younger Now". Melodia a debutat pe prima poziție în topul american US Dance Club Songs (Billboard) și a fost certificată cu platină în UK, SUA, Australia, Austria, Canada, Italia și Polonia.