Katie Melua și fratele ei au susținut un recital online - VIDEO

Katie Melua ne înseninează zilele de izolare cu un recital online. Acompaniată la chitară de fratele ei, artista a interpretat piese a căror semnificație punctează universul ei interior în aceste momente.

Din dorința de a sprijini artiștii independenți afectați financiar de perioada de izolare, Katie Melua s-a alăturat proiectului PRS Presents: LCKDWN. Acesta își propune să strângă fonduri pentru oamenii creativi puternic afectați de COVID-19, fiecare concert din cadrul proiectului oferind publicului oportunitatea de a face donații.

În recitalul ei, Katie Melua a fost acompaniată de fratele său, Zurab, artista mărturisind că se simte norocoasă că îl are aproape în această perioadă.

"Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Sper că sunteți în siguranță, că sunteți sănătoși în aceste vremuri foarte ciudate. Eu sunt în Londra cu familia mea și sunt incredibil de norocoasă ca artist, ca muzician, că sunt izolată cu fratele meu mai mic, Zurab, care mă va acompania la chitară. Am pregătit pentru voi un setlist de cinci piese. Am ales piesele gândindu-ne la tot ceea ce se întâmplă aici zilele acestea. Sper să vă placă!", a declarat Katie în debutul recitalului ei.

Setlistul cuprinde melodii ca "Perfect World", despre care Katie a mărturisit că este preferata mamei sale, "The Closest Thing To Crazy", o melodie despre emoții contradictorii, și "Belfast (Penguins and Cats)", pe care a compus-o la 18 ani, la doar un an de când învățase să cânte la chitară.

VIDEO: PRS Presents: LCKDWN cu Katie Melua

În toamna anul 2016, Katie Melua lansa cel de-al 7-lea material de studio. Intitulat "In Winter", discul a fost înregistrat împreună cu Gori Women’s Choir (în traducere: Corul Femeilor din Gori, Georgia) și a inclus single-urile "Dreams On Fire" și "Perfect World".

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).