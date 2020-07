Regizat de Kristian Mercado Fiqueroa și filmat atât în Jamaica, cât și în New York, noul videoclip "No Woman, No Cry" explorează, în paralel, povestea unei familii despărțite de teritorii, dar conectate prin iubire și grija unui viitor mai bun pentru copii.

Videoclipul ilustrează o mamă puternică și iubitoare în dorința de a le asigura copiilor ei o viață lipsită de griji, în Jamaica. În același timp, tatăl lucrează non-stop ca taximetrist în New York, totul din aceleași considerente - a garanta o viață mai bună familiei de acasă.

Ideea principala a proiectului video este bazată pe importanța familiei și a conexiunii dintre membri, mai ales în contexte cum ar fi sărăcia și munca în străinătate.

Tot astăzi, 1 iulie, de Ziua Internațională a Muzicii Reggae, vor fi publicate pe canalul de YouTube și alte patru materiale video Bob Marley: Legacy Episodes, inclusiv "Rhythm of the Game".

În era digitală, Bob Marley rămâne unul dintre cei mai urmăriți artiști pe Social Media, iar campania Marley75 duce mai departe muzica și mesajele lui Bob Marley către noi generații și perspective inovative. Evenimente live speciale, conținut digital exclusiv și diverse înregistrări vor fi dezvăluite pe parcursul întregului an.

Muzica lui Bob Marley continuă să inspire publicul, generație după generație. Testamentul său este vizibil prin mesaje de iubire, justiție, unitate, toate atât de necesare în viețile noastre.