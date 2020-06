"126" este o piesă compusă de Costi Ioniță alături de Alina Manolache și este o colaborare pe care Jo și-o dorea de multă vreme.

"Îmi doream de mult timp să lucrez cu Costi! Cu o săptămână înainte să intrăm în studio, mă gândeam cum ar fi dacă noi doi am colabora și într-o zi, într-un moment neașteptat, universul a așezat lucrurile. Costi m-a chemat la studio și am ascultat «126» pentru prima oară. Mi-a plăcut super mult, mi s-a părut că are un refren super catchy și am zis că trebuie să lansez piesa asta. Sper să vă placă «126» și să o cântați mult. Ne vedem pe Instagram și TikTok să ne distrăm împreună", povestește JO.