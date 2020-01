"Oh Yeah!" are ceva din sound-ul lui "American Idiot", un album atât de legendar încât a devenit show pe Broadway. Cu toate acestea auzim şi câteva elemente inedite, precum acel cor neaşteptat şi riff-uri de trupă punk adolescentină care vrea să sure mult a "americana". Videoclipul îl surprinde pe solistul Billie Joe Armstrong umblând cu cele mai trăznite personaje pe care le poţi găsi în suburbiile americane.

Toată această lume a inadaptaţilor este privită din spatele unor ecrane de telefon, laptop, cascş VR sau televizor. "Oh Yeah!" începe să "decoleze" abia spre final, când chitara este auzită ceva mai proeminent, dar se opreşte la fel de brusc cum a început. Acesta este cel mai nou single de pe viitorul album Green Day, "Father of All Motherf*ckers", care va sosi pe 7 februarie. Până acum am putut asculta single-ul titular, dar şi piesa "Fire, Ready, Aim", adoptată imediat de NHL ca imn oficial.

Se pare că noua piesă a stârnit ceva controverse, pentru că foloseşte un sample dintr-un cover realizat de Joan Jett pentru o piesă de Gary Glitter. Glitter a fost sinonim cu infamia în 2019, după ce o piesă a sa a avut un rol vital în filmul "The Joker". Artistul glam rock a fost condamndat de multiple ori pentru abuzuri asupra unor minori şi se află în închisoare, dar cumva tot devine relevant în muzică modernă.

Joaquin a dansat pe o piesă a sa în filmul "Joker", iar acum Green Day nu se sfieşte să îi mai dea puţin credit. Trupa se acoperă totuşi, cu următoarea descriere pentru clipul cel nou:

Apropo am folosit un sample de la o piesă a uriaşei Joan Jett, de pe albumul "Bad Reputation". Unul dintre compozitorii acelei piese este un nenorocit, aşa că donam veniturile spre IJM şi RAINN.

Putem doar spune că Green Day a procedat foarte corect şi cerebral în această situaţie. Trupa a mai flirtat cu asocierea cu Joan Jett şi în trecut, Billie Joe apărând alături de artistă în filmul din 2016 "Ordinary World", în care solistul Green Day avea rol principal.