"Dirty Diamonds" este produsă de Vanotek și are un videoclip intens, expresiv, filmat și regizat de San în care ei și Tobi sunt protagoniști.

"<<Dirty Diamonds>>" este una dintre acele piese care mi-a dat un vibe bun încă de la primele variante. Mi-a plăcut să lucrez cu Tobi în studio și îmi doresc să vă bucurați și voi de ea", a spus Vanotek. "Mă bucur să colaborez cu Vanotek pentru piesa <<Dirty Diamonds>> și pentru că este o plăcere să lucrez cu el, dar și pentru că am șansa să cânt despre ceva drag mie. Așa că îi mulțumesc lui Vanotek pentru oportunitate și sper că fiecare persoană care o ascultă să își amintească faptul că ceea ce fac ei este neprețuit", a declarat Tobi.

Tobi Ibitoye este un artist nigerian născut in Abuja, care locuiește în București. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică în 2015, când a participat la Vocea României în echipa lui Smiley. Au urmat piese precum "Miss You", "Loving Me" și "Come Home", dar și colaborarea cu Gabriel M pentru "Faith". Prima piesă lansată în 2018, "Loving me", a avut play-uri aproape instantaneu pe DanceFM București, BBC Radio1 și iHeart Radio, fiind promovat și pe canalul de YouTube "Mr. DeepSense".

Producătorul și DJ-ul Vanotek s-a făcut remarcat și în afara României, iar piese precum "Tell Me Who" sau "Back to Me" sunt fredonate de mulți fani din toată Europa. După ce a lansat în România primul său album, "No Sleep", artistul a cucerit topurile din Rusia, acolo unde a susținut deja și multe concerte. Vanotek a primit de curând discul de platină pentru "Tell Me Who" în Rusia și CIS din partea Effective Records, un premiu important și o reușită relevantă pentru artiști. Artistul a participat în Moscova la evenimentul Europa Plus împreună cu Lori, un concert la care a urcat pe scenă și Don Diablo, unul dintre DJ-ii de referință din lume.

Artistul a lansat anul acesta "Cherry Lips", single în colaborare cu Mikayla și compusă împreună cu Lori. Cu elemente muzicale în care se simte încă de la primele acorduri amprenta unică a lui Vanotek, "Cherry Lips" este o piesă irezistibilă, cu un clip despre o poveste curajoasă a asumării propriei persoane.