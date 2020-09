Usher îşi asumă maturitatea inevitabilă odată cu înaintarea în vârstă, privind cu alţi ochi nopţile pierdute, relaţiile de scurtă durată şi cele câteva pahare extra din club. Artistul a devenit mai activ în 2020, odată cu lansarea de single-uri precum "Don't Waste My Time" sau "I Cry". Acesta din urmă a fost un track serios, care abordează teme actuale precum inechitatatea socială. "Bad Habits" este o revenire la un sound R&B ceva mai dansabil, suav şi lasciv.

Toate aceste single-uri ar trebui să se găsească pe un viitor album al lui Usher, succesorul lui "Hard II Love" din 2016. Încă nu se cunosc detalii despre noul LP. Videoclipul îl prezintă pe Usher în haine elegante, dialogând cu o iubită într-un mediu virtual, abstract, pentru ca apoi să danseze excelent coordonat într-o sală goală, sub luminile reflectoarele. Apar şi dansatori care îi completează mişcările în fundal, iar Usher cântă despre faptul că "iubeşte iubirea, dar nu se price la ea".

Câştigătorul de 8 premii Grammy îşi critică propria natură şi faptul că tot pică în capcana aventurilor de o noapte. Usher se află în studio în aceste zile, înregistrând al nouălea său album de studio. În aceeaşi zi cu lansarea acestui single au început să se vândă biletele pentru rezidenţa muzicianului din Las Vegas. El va avea o serie de show-uri la The Colosseum din Caesar's Palace, începând cu 16 iulie 2021. Aceste evenimente au fost anunţate în cadrul concertului Good Morning America Summer Concert de săptămâna trecută.

Usher a confirmat şi o apariţie la The Late Late Show cu James Corden în perioada următoare. Usher, Live Nation Las Vegas şi Caesars Entertainment donează 1 dolar pentru fiecare cumpărat către UNL (Usher's New Look). Fundaţia este una dedicată tinerilor cu potenţial, transformându-i în lideri globali, prin cursuri şi susţinere financiară. Sunt acceptaţi tineri din comunităţile defavorizate şi li se asigură educaţie şi drumul spre o carieră potrivită cu pasiunile lor.

Pe parcursul a 21 de ani, organizaţia a ajutat peste 50.000 de tineri.