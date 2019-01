Ascultă colaborarea dintre Lauv și Troye Sivan, "i'm so tired"

Două dintre cele mai iubite voci din noua generație pop, Lauv și Troye Sivan se întâlnesc datorită unei piese împotriva iubirii, "i'm so tired". Mai multe detalii despre colaborarea celor doi puteți afla din articol.

În noul single, Troye Sivan și Lauv fac referire la piesa Coldplay, "Hurts Like Heaven", și "Buzzcut Season", a lui Lorde. Aceștia au fost dezamăgiți în relații și refuză să se mai îndrăgostească.

Lauv a lansat la sfârșitul anului 2018 "There's No Way" o melodie în colaborare cu Julia Michaels, care a adunat aproape 18 milioane de vizualizări. Piesa care l-a adus în inimile adolescenților de pretutindeni este I Like Me Better, inspirată de o poveste de dragoste din viața muzicianului.

Tot în 2017, Lauv a plecat în turneu cu Ed Sheeran și a cântat în deschiderea show-urilor din Asia.

În luna ianuarie, Troye Sivan a lansat melodia Lucky Strike, single extras de pe cel mai recent album al artistului, "Bloom". Materialul discografic a fost apreciat de către critici precum Rolling Stone, USA Today, Billboard, TIME și The Guardian ca fiind unul din cele mai bune albume ale anului 2018. “Bloom” este al doilea material discografic din cariera lui Troye Sivan. A ajuns pe locul 3 în Australia și pe locul 4 în topul Billboard 200.

Single-ul "My My My" este cel de-al doilea number 1 al artistului din Billboard Dance Club Songs. Deși piesele de pe album sunt de o natură foarte personală, ele reușesc să surprindă o serie de experiențe general valabile, universale, parte din procesul de maturizare. Un proces în care înveți din greșeli și din iubirile trecute, în care experimentezi momentul unei noi iubiri care te inspiră să te autodepășești.