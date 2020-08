Deși 2020 nu e cel mai grozav an, pentru The Weeknd a reprezentat până acum o perioadă fructuoasă. În martie, artistul a lansat albumul "After Hours", ce s-a bucurat de reacții pozitive. Apoi, muzicianul a lansat piesa "Smile", o colaborare cu regretatul Juice WRLD. Au urmat demo-uri în premieră de pe albumul său de debut, "Kiss Land".

Acum a venit timpul unui nou proiect muzical - "Over Now". Piesa marchează prima colaborare a celor doi artiști și a fost compusă de aceștia, împreună cu Sir Dylan, Billy Walsh, Doc McKinney și Frank Dukes. Linia melodică este distractivă și ritmată, cu elemente senzuale datorate timbrului lui The Weeknd. "Over Now" este acompaniată de un vizual animat și colorat. Prezintă imagini psihedelice și personaje robotice.

The Weeknd a fost numit de John Norris de la MTV "cel mai mare talent muzical de la Michael Jackson încoace". Albumul său de debut, "Kiss Land", a fost lansat în 2013 și s-a clasat pe poziția a 2-a în US Billboard 200. Cea mai bună poziție obținută în topul single-urilor a fost obținută de piesa "Earned It", care a urcat până pe locul al 3-lea în topul Billboard Hot 100, clasându-se totodată în fruntea clasamentelor UK R&B, US Mainstream Top 40, US Rhythmic, US Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Au urmat discurile "Beauty Behind the Madness" (2015), "Starboy" (2016) și noul "After Hours". Acesta din urmă este produs de The Weeknd, alături de Metro Boomin, Ricky Reed, Max Martin şi alţii. În spatele acestei colecţii de piese se află şi o "persona concept", un personaj adus de The Weeknd în toate reprezentaţiile live şi videoclipurile oficiale.

în 2017, Calvin Harris era declarat cel mai bine plătit DJ din lume, titlul revenindu-i atunci pentru cel de-al cincilea an consecutiv. Pe lista hiturilor sale se înscriu piese ca "We Found Love" feat. Rihanna, "This Is What You Came For", "Summer", "Feel So Close", "Outside", "Feels" și "One Kiss" feat. Dua Lipa. DJ-ul este cunoscut pentru colaborările pe care le lansează, alături de muzicieni ca Sam Smith, benny blanco, Rag'n'Bone Man sau Ellie Goulding.