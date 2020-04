Înregistrată în prima parte a anului 2019, deci cu mult înainte de perioada pandemică, noua piesă The Rolling Stones, "Living In A Ghost Town", descrie cu o surprinzătoare acuratețe actualul context.

"Nu a fost scrisă pentru ceea ce trăim acum, dar a fost pur și simplu una din situațiile acelea ciudate. Ideea piesei a pornit de la a te afla într-un loc ce a fost plin de viață, dar care acum e lipsit de puls, ca să spun așa...Exersam la chitară și am scris-o foarte repede, în vreo 10 minute", a povestit Mick Jagger într-un interviu acordat lui Zane Lowe.

Frontman-ul The Rolling Stones a scris piesa împreună cu Keith Richards și au hotărât de comun acord să schimbe versurile pentru a reflecta și mai bine starea generală din prezent.

"Și eu și Keith Richards ne-am gândit că ar trebui să lansăm acum piesa. Dar i-am spus <<Trebuie să o rescriu>>. O parte din ea nu va merge și o altă parte era puțin ciudată și puțin prea întunecată. Așa că am modificat-o puțin. Nu a trebuit să rescriu prea mult din ea, să fiu sincer. În mare parte, piesa e așa cum a fost gândită inițial."

"Nu-mi doresc să fie doar un album bun, vreau să fie unul grozav"

Ultimul album The Rolling Stones compus doar din piese originale a fost lansat în 2005. Formația a mai lansat de atunci alte două albume, "GRRR!" (2012) și "Blues & Lonesome" (2016). LP-ul lansat în urmă cu 8 ani a inclus doar două melodii originale - "Doom and Gloom" și "One More Shot" -, iar cel din urmă cu 4 ani a fost un album de cover-uri blues. Mick Jagger nu-și dorește să grăbească, însă, procesul. Pentru el este important ca viitorul material să se ridice la așteptările lui.

"Nu-mi doresc să fie doar un album bun, vreau să fie unul grozav. Pun foarte multă presiune pe mine. dacă scriu ceva, sau dacă lucrez la ceva cu Keith Richards, trebuie să fie extraordinar. Nu poate să fie doar ceva ok."

În discuția cu Zane Lowe, Mick Jagger a dezvăluit că trupa mai are compuse încă vreo 6-7 piese și că plănuiesc să continue să lucreze la material nou și în perioada următoare.