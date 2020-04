"Nu mai merge așa, doar eu și treaba mea / Nu va funcționa, doar eu și treaba mea", spune Tudor Chirilă în versurile noii sale piese, amintindu-ne cât de importantă este solidaritatea în aceste momente dificile prin care trecem cu toții. Izolarea s-a dovedit prielnică pentru compus, deși comunicarea a fost anevoioasă. "E uimitor că ne-a ieșit cântecul ăsta", spune Tudor despre piesa "E și treaba mea", detaliind ce înseamnă să faci muzică și cât de rigid a fost procesul în contextul izolării.

"Experiența de a produce un cântec la distanță e dificilă. Comunicarea anevoioasă, practic nu lucrezi niciun moment împreună. Și totuși, ascultând cântecul mi se pare că nu e vreo diferență semnificativă. Doar că mi-a lipsit vorbăria din sala de repetiție, contrele pe câte o idee, interminabilele învârteli în jurul cozii vreunei măsuri, drumul către casă cu câte o bucată din cântec în boxele mașinii. Așa am fost sterili. Aseptici.

Da, muzica e o ciorbă de popotă în care e bine să te scufunzi ca să scoți ceva din ea. E o hală iluminată bolnav unde se taie hălci de carne cu cuțite lungi și se spală podelele cu furtunul, iar când se stinge lumina se mai aude un scârțâit macabru de inel care freacă o transversală lungă din fier cojit. Mai târziu devine o bucătărie emancipată unde gramajele sunt fine, totul se joacă pe cartea unui echilibru nevăzut între ingrediente. Muzica are miros, gust, pH, în facerea ei. Are placentă și cordon ombilical. Distanța ucide toate astea. Ar trebui s-o știm de când ne naștem, momentul ăla care e cea mai mare ruptură pe care o vom trăi vreodată (în afară poate de moarte), dar pe care o uităm. E uimitor că ne-a ieșit cântecul ăsta. Dar nu vom avea prea multe amintiri cu procesul. Vizionare plăcută!"