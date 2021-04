"White Room" este un cover realizat de Apocalyptica după o piesă a formaţiei Cream cu acelaşi nume. Schimbă total registrul dramatic al originalului şi îl transformă într-un track de rock alternativ combinat cu rock simfonic. Percuţia segmentează această creaţie, iar la mijloc apar şi elemente electronice pentru a aduce single-ul în 2021. Artiştii din Apocalyptica sunt prezentaţi într-un soi de cuşcă de neoane, care strălucesc spectaculos peste secvenţele mai animate ale piesei.

Jacoby Shaddix, solistul Papa Roach apare mai degrabă ca un soi de spectru, o fantomă, fiecare cadru cu el fiind blurat sau cumva în penumbră. De remarcat şi că un violoncel alb îşi face apariţia în clip (sub bagheta lui Eicca Toppinen), alături de un set de tobe atipic pentru percuţionistul Mikko Siren. Această melodie a fost produsă de către Howard Benson la West Valley Recording Studios din Woodland Hills, California, iar de mixaj s-a ocupat Chris Lord-Alge. Apocalyptica nu a mai lansat o piesă nouă din august 2020, atunci când debuta "Talk To Me", colaborare cu Lzzy Hale, solista Halestorm.

Tot în 2020, dar în ianuarie a sosit albumul Apocalytpcia "Cell-0", primul disc complet instrumental al finlandezilor din ultimii 17 ani. Înainte venise în 2015 "Shadowmaker", din nou o premieră: primul album Apocalyptica cu un singur solist, Frankie Perez, chitaristul Scars on Broadway (proiectul secundar al chitaristului System of a Down, Daron Malakian).

Papa Roach a lansat albumul "Who Do You Trust?" în 2019, promovat în România cu ultimul mare concert dinainte de pandemie, cel de pe 3 martie 2020 de la Arenele Romane. În ultimul an Jacoby and co au refăcut piesele vechi, iar "Last Resort" a primit aportul starului TikTok Jeris Johnson, în vreme ce "Broken As Me" a primit o versiune cu solidul Asking Alexandria Danny Worsnop ca voce secundară. Grupul lucrează acum la un nou album.