Ce-i drept, The 1975 au tot amânat lansarea noului album, însă mențin interesul fanilor cu o serie de piese ce au fost lansate în ultima vreme. După "Me & You Together Song", "The Birthday Party", "People" și "Jesus Christ 2005 God Bless America" ft. Phoebe Bridgers, trupa britanică revine cu "If You Too Shy (Let Me Know)".

Deja o favorită a fanilor din numeroasele concerte live, versiunea de studio conține intervențiile vocale ale artistei FKA twings. "If You Too Shy (Let Me Know)" creează atmosfera unui clasic din 1975, scufundându-se și mai departe în anii '80 datorită prezenței saxofonului.

"If You Too Shy (Let Me Know)" beneficiază de un clip alb-negru, regizat de Adam Powell. În cadrul videoclipului sunt prezentați membrii trupei în timp ce interpretează melodia.

"Notes on a Conditional Form" este cel de-al patrulea album de studio al trupei britanice. Programat inițial sa fie lansat pe 21 februarie 2020, materialul a suferit o amânare (pentru 24 aprilie), motivul fiind nevoia de timp ca toate copiile de pe vinil să fie gata şi să ajungă la public. Data lansării a fost încă o dată amânată, pentru 22 mai.

Tracklist Notes on a Conditional Form: