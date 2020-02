"Me & You Together" aminteşte de "I Miss You" de la Blink-182, dar fără întunecime, spectre şi casa bântuită. Sound-ul este la fel de melancolic şi inspiră o eternă tinereţe şi blocare la vârsta adolescenţei. The 1975 a compus o baladă atemporală care atinge pe toată lumea care a avut un sărut la o petrecere de apartament în liceu. Povestea este spusă cu artiştii pătrunzând în mijlocul petrecerii, intercalaţi cu cadre cu ei cântând într-un garaj sau subsol ca la început de carieră.

Apar şi câteva fotografii cu îndrăgostiţii la petrecere. La final vedem şi culisele filmării videoclipului, cu tot cu decoruri, reflectoare şi staff. Noua piesă este un single de pe viitorul album al trupei, "Notes on a Conditional Form". Matt Healy cântă despre acel moment când eşti gata să duci o prietenie înspre dragoste, cu toate riscurile asumate. O percuţie uşoară şi o chitară ce vine în valuri creează un uşor "wall of sound" specific Oasis şi brit rock-ului.

Viitorul album al grupului a fost amânat, debutul său de pe 21 februarie 2020 fiind mutat pe 24 aprilie. Motivul? Ar fi nevoie de câteva luni ca toate copiile de pe vinil să fie gata şi să ajungă la public. Cu câteva zile în urmă Matt Healy a ţinut un concert acustic intim în Sydney pentru a strânge bani pentru cei afectaţi de incendiile recente din Australia. Solistul a organizat un număr solo: doar el şi chitara acustică pe o canapea.

Artistul a intrat pe scenă în haine de spital, în cadrul Laneway Festival din Sydney. Alegerea acestei ţinute s-a inspirat de la faptul că The 1975 s-a retras din festivalul din Brisbane după ce Healy a fost spitalizat. Urmează o reprezentaţie a trupei la NME Awards 2020, cu un set de 5 piese. Pe 12 februarie va avea loc şi un concert în Londra, la O2 Academy Britxton. The 1975 a concertat în România în vara lui 2019, în cadrul festivalului Summer Well, aceasta fiind a doua sa prezenţă la festival.