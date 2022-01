Smiley - Purtat de vânt

După 9 sezoane de Vocea României, PRO TV a introdus în toamna lui 2021 un nou format de talent show. SuperStar are la bază formatul internațional "Idol", iar primul sezon s-a încheiat cu finala live de pe 17 decembrie.

Primul câștigător SuperStar România este Alessandro Mucea, dar nu e singurul care ne va rămâne în memorie. Chiar dacă nu v-a primi vreun premiu în bani, Alexandru Precup - ocupantul locului secund în urma finalei - tocmai și-a deschis drumul în muzică către un public mai larg.

El este vocalist într-o trupă formată la începutul lui 2021, Taking Back August, cu care a lansat recent un EP. Formația a participat anul acesta la festivalul de muzică rock Posada. Poți asculta o piesă la finalul articolului.

Alexandru Precup (27 de ani) a adus rock-ul în forță la SuperStar, mai ales rockul alternativ, chiar dacă la înscriere a fost neîncrezător, gândind că nu are nimic de pierdut. Din fericire a explodat în semifinala #3, mai exact atunci când a interpretat "Chop Suey!" (System Of A Down) acoperind live toate interpretările cadențate ale lui Serj Tankian. Merită revăzut acest moment:

A urcat apoi în finală și a rămas evident în zona rock. Pe 17 decembrie a cântat mai întâi celebrul hit din anii 60 "The House of The Rising Sun" (The Animals).

"Ai plecat de la vocea (în stilul lui) Leonard Cohen la una puternică de rock. Ești super versatil, nu te dai în lături de la nimic, sper că oamenii să aprecieze valoarea ta și în concurs și după.", a declarat Smiley.

În stilul său, Carla's Dreams l-a complimentat retoric: "De ce nu ai fost (pe scena muzicală) mai devreme, de ce nu ai făcut muzică până acum". Juratul nu-l întreba pe unde și-a pierdut timpul, ci îi indica o carieră în domeniu. "Îndrăzneala ta te va duce departe!", a întărit Marius Moga.

Alex a avut apoi suportul Irinei Rimes, alături de care ne-a reamintit un duet din perioada gloriei MTV: "Where the Wild Roses Grow" (Kylie Minogue, Nick Cave and the Bad Seeds).

"Dacă aș fi la Vocea României mi-aș alege un concurent ca Alex pentru a câștiga!", a declarat Irina.

Alexandru Precup a încheiat cu "Dream On" (Aerosmith). "Cel mai mare vis al meu deja se întâmplă", declara. Nu a devenit SuperStar, dar visul va merge mai departe. Sperăm să continue, devreme ce aprecierea juraților se regăsește și în rândul audienței emisiunii.

"Sunt piese pe care le asculți cu urechile, unele pe care mai mult le vezi decât le auzi, sunt piese pe care le simți! Tu m-ai încărcat foarte mult, aste e o calitate pe care o au destul de puțini.", i-a transmis Carla's Dreams.

"Te aplaud cu totul. Ai reușit să ai trei momente perfecte! Ești mai încrezător decât în live-urile trecute și ai făcut spectacol!", i-a spus Raluka.

Smiley - care pe bună dreptate a fost numit „psihologul” concurenților în acest sezon - a analizat poziția lui Alex în finală:

"E o diferență între felul în care cânți tu și felul în care cântă colegii tai. Se vede că ai o anumită maturitate, că înțelegi foarte bine ceea ce ți se întâmplă. E doar o diferență de percepție, ai altă vârstă, ai trecut prin mai multe în viață și înțelegi importanța momentului."

"Ți-a ieșit cu vârf și îndesat. Mă bucur că tu cânți ce îți place ție să cânți", i s-a spus la SuperStar.

Ascultă Taking Back August (trupa lui Alex) - The River: