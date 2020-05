Sia a lansat piesa "Together" cu o săptămână în urmă şi acum ne prezintă şi videoclipul său oficial, înţesat de coregrafii spectaculoase şi culori vii. Single-ul este compus alături de Jack Antonoff, care s-a ocupat şi de producţie alături de artista australiană. În videoclip o remarcăm imediat pe Maddie Ziegler, fata care a dat viaţa poveştilor spuse de Sia în cele mai celebre videoclipuri ale sale. Este însoţită de o trupă de copii dansatori, pe un fundal care poate fi descris doar ca "technicolor".

Spre final se lasă cu un joc al scaunelor muzicale şi fiecare personaj are şansa de a cuceri un scaun. Clipul este la fel de optimist şi plin de energie ca şi noua melodie. Coregrafia care reprezintă comuniunea persoanelor şi capacitatea de a crea bucurie va fi cu siguranţă un dans pe TikTok în câteva zile. La final şi oamenii mari pătrund în sanctuarul colorat al celor mici, redescoperind bucuria dansului şi jocurilor.

Primul film scris şi regizat de Sia este "Music", bazat pe o scurtă poveste scrisă de artistă în 2007. Spune povestea lui Zu, jucată de Kate Hudson, o femeie care tocmai a renunţat la adicţie şi care încearcă să îşi găsească locul în lume. Chiar atunci află că va fi tutorele surorii sale vitrege numită Music. Aceasta este jucată de Maddie Ziegler, iar personajul se află pe spectrul de autism. Încă nu avem o dată de lansare pentru "Music", dar având în vedere faptul că cinematografele mai stau închise o perioadă, am putea asista la un debut prin serviciile de streaming.

Sia a dorit să dea viaţa celor două teme preferate ale sale în peliculă: cum să îţi găseşti vocea şi ce înseamnă să creezi o familie. Sia şi-a început anul cu o colaborare cu grupul sud coreean BTS, pe piesa "On". În 2019 a avut multă treabă cu proiectul său secundar, trupa LSD, care îi include pe Diplo şi Labrinth. Cei trei au lansat albumul de debut "Labrinth, Sia & Diplo Present … LSD". La început de lună mai am mai putut asculta şi melodia "Saved My Life", compusă alături de Dua Lipa.

În primele zile din ianuarie inspirata artistă a lasnat piesa "Original", compusă pentru noul film "Dolittle", cu Robert Downey Jr în rolul doctorului care vorbeşte cu animalele.