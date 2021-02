Netflix câștigă teren la nominalizările de la Globurile de Aur 2021 - LISTA COMPLETĂ

Astăzi au fost anunțate nominalizările celei de-a 78-a ediții a Globurilor de Aur, eveniment ce sărbătorește cele mai bune producții de tv și cinematografie. Netflix a dominat atât nominalizările la film, cât și la televiziune, urmat de HBO, Amazon Studios sau Hulu. Găsești în articol lista completă a nominalizărilor unei gale ce dă startul sezonului de premii de la Hollywood.

Având în vedere schimbările aduse de pandemia de coronavirus, serviciile de streaming au dominat nominalizările la ediția din 2021 a Globurilor de Aur. Cinematografele și televiziunile au fost puse în umbră de platformele de streaming ce le-au oferit telespectatorilor filme, seriale și producții în intimitatea propriei case, la orice oră din zi și din noapte.

Unul dintre principalii beneficiari ai acestei schimbări este Netflix, care a obținut 42 de nominalizări în toate categoriile de film și televiziune, cu titluri precum "The Trial of the Chicago 7", "The Queen’s Gambit" sau "The Crown". A fost urmat de Amazon Studios, cu 10 nominalizări, incluzând producțiile "Borat Subsequent Moviefilm" și "Small Axe", în timp ce Hulu a primit 9 nominalizări.

Premiere la Globurile de Aur 2021

După ce a exclus femeile din categoria "Cel mai bun regizor" în ultimii șase ani, Asociația Presei Străine de la Hollywood - corpul de vot din spatele galei anuale a Globurilor de Aur - a nominalizat trei femei: Chloe Zhao pentru "Nomadland", Emerald Fennell pentru "Promising Young Woman" și Regina King pentru "One Night in Miami".

O altă schimbare privește modalitatea de desfășurare a celei de-a 78-a ediții a Globurilor de Aur. Evenimentul, care va avea loc pe 28 februarie, va fi găzduit de Tina Fey și Amy Poehler. Însă, cele două actrițe nu vor fi una lângă cealaltă. Fey va transmite în direct din The Rainbow Room (New York), în timp ce Poehler va găzdui din locul obișnuit al ceremoniei - hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.

Lista completă a nominalizărilor de la Globurile de Aur 2021:

Televiziune

Cel mai bun actor într-un serial de comedie:

Don Cheadle - "Black Monday"

Nicholas Hoult - "The Great"

Eugene Levy - "Schitt's Creek"

Jason Sudekis - "Ted Lasso"

Ramy Youssef - "Ramy"

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Lily Collins - "Emily in Paris"

Kaley Cuoco - "The Flight Attendant"

Elle Fanning - "The Great"

Jane Levy - "Zoey's Extraordinary Playlist"

Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"

Cel mai bun actor într-un serial dramă

Jason Bateman - "Ozark"

Josh O'Connor - "The Crown"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Al Pacino - "Hunters"

Matthew Rhys - "Perry Mason"

Cel mai bună actriță într-un serial dramă

Olivia Colman - "The Crown"

Jodie Comer - "Killing Eve"

Emma Corrin - "The Crown"

Laura Linney - "Ozark"

Sarah Paulsen - "Ratched"

Cel mai bun actor într-o miniserie

Bryan Cranston - "Your Honor"

Jeff Daniels - "The Comey Rule"

Hugh Grant - "The Undoing"

Mark Ruffalo - "I Know This Much is True"

Ethan Hawke - "The Good Lord Bird"

Cea mai bună actriță într-o miniserie

Cate Blanchett - "Mrs. America"

Daisy Edgar-Jones - "Normal People"

Shira Haas - "Unorthodox"

Nicole Kidman - "The Undoing"

Anya Taylor-Joy - "The Queen's Gambit"

Cel mai bun serial dramă

"The Crown" (Netflix)

"Lovecraft Country" (HBO Max)

"The Mandalorian" (Disney Plus)

"Ozark" (Netflix)

"Ratched" (Netflix)

Cea mai bună miniserie

"Normal People" (Hulu / BBC)

"The Queen's Gambit" (Netflix)

"Small Axe" (Amazon Studios / BBC)

"The Undoing" (HBO)

"Unorthodox" (Netflix)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial sau miniserie

Helena Bonham Carter - "The Crown"

Julia Garner - "Ozark"

Annie Murphy - "Schitt's Creek"

Cynthia Nixon - "Ratched"

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial sau miniserie

John Boyega - "Small Axe"

Brendan Gleeson - "The Comey Rule"

Daniel Levy - "Schitt's Creek"

Jim Parsons - "Hollywood"

Donald Southerland - "The Undoing"

Cel mai bun serial de comedie sau musical

"Emily in Paris" (Netflix)

"The Flight Attendant" (HBO Max)

"Schitt's Creek" (CBC)

"The Great" (Hulu)

"Ted Lasso" (Apple TV+)

Film

Cel mai bun film de comedie sau musical

"Borat Subsequent Moviefilm" (Amazon Studios)

"Hamilton" (walt Disney Pictures)

"Music" (Neon)

"Palm Springs" (Vertical Entertainment)

"The Prom" (Netflix)

Cel mai bun film - dramă

"The Father" (Sony Pictures Classics)

"Mank" (Netflix)

"Nomadland" (Searchlight Pictures)

"Promising Young Woman" (Focus Features)

"The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Cel mai bun film într-o limbă străină

"Another Round", Danemarca (Samuel Goldwyn Films)

"La Llorona" Guatemala/Franța (Shudder)

"The Life Ahead", Italia (Netflix)

"Minari" SUA (A24)

"Two of Us" Franța / SUA (Magnolia Pictures)

Cel mai bun scenariu

Emerald Fennell - "Promising Young Woman" (Focus Features)

Jack Fincher - "Mank" (Netflix)

Aaron Sorkin - "The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Florian Zeller, Christopher Hampton - "The Father" (Sony Pictures Classics)

Chloe Zhao - "Nomadland" (Searchlight Pictures)

Cel mai bun cântec

"Fight for You" - "Judas and the Black Messia"

"Here My Voice" - "The Trial of the Chicago 7"

"IO SI (Seen)" - "The Life Ahead"

"Speak Now" - "One Night in Miami"

"Tigers & Tweed" - "The United States vs. Billie Holiday"

Cea mai bună coloană sonoră

"The Midnight Sky" (Netflix) – Alexandre Desplat

"Tenet" (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

"News of the World" (Universal Pictures) – James Newton Howard

"Mank" (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

"Soul" (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Sacha Baron Cohen - "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto - "The Little Things"

Bill Murray - "On the Rocks"

Leslie Odom, Jr. - "One Night in Miami"

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Glenn Close - "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman - "The Father"

Jodie Foster - "The Mauritanian"

Amanda Seyfried - "Mank"

Helana Zengel - "News of the World"

Cel mai bun actor într-un musical sau comedie

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"

James Corden - "The Prom"

Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"

Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"

Andy Samberg - "Palm Springs"

Cea mai bună actriță într-un musical sau comedie

Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"

Kate Hudson - "Music"

Michelle Pfeiffer - "French Exit"

Rosamund Pike - "I Care A Lot"

Anya Taylor-Joy - "Emma"

Cel mai bun film de animație

"The Croods: A New Age" (Universal Pictures)

"Onward" (Walt Disney Pictures)

"Over the Moon" (Netflix)

"Soul" (Walt Disney Pictures)

"Wolfwalkers" (Cartoon Saloon)

Cel mai bun actor într-o dramă

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom"

Riz Ahmed - "The Sound of Metal"

Anthony Hopkins - "The Father"

Gary Oldman - "Mank"

Tahar Rahim - "The Mauritanian"

Cea mai bună actriță într-o dramă

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Promising Young Woman

Cel mai bun regizor