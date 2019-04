Piesa "Breaking Down The Door" este lansată în colaborare cu Buika – renumita artistă originară din Spania, a cărei voce inconfundabilă a făcut înconjurul lumii. Melodia este extrasă de pe albumul "Africa Speaks", un disc înregistrat în doar 10 zile în studioul lui Rick Rubin din Malibu. La înregistrări au participat alți 8 instrumentiști, printre care și Cindy Blackman Santana, soția chitaristului.

"Aceasta este o muzică foarte apropiată de inima mea, care nu mi-e străină. Ritmul, groove-ul și melodiile africane m-au inspirat mereu. E în ADN-ul meu. Dacă îți iei inspirație din mai multe surse, se numește documentare. Așa că m-am documentat în legătură cu muzica asta frumoasă de pe continentul african. Muzica lor are o frecvență care le aparține întru totul. E amuzant, pentru că atunci când susțin concerte în Africa, oamenii spun <<Cum de ne știi muzica?>>. Iar eu le spun <<Cum să nu cunosc ceea ce iubesc?>>", a detaliat Santana.

Santana celebrează astfel 50 de ani de carieră prin crearea unui album care dizolvă orice graniță geografică si desființează toate barierele culturale existente. "Africa Speaks" va fi un material memorabil, o veritabilă opera de artă, dovada de necontestat a unei cariere de legendă.

Santana are în palmares 10 premii Grammy, 9 dintre ele doar pentru albumul "Supernatural" (lansat în 1999), material ce a mai fost distins și cu trei premii Latin Grammy. De asemenea, acesta a primit și premiul Billboard Century (1996), a fost inclus în The Rock and Roll Hall of Fame (1998), iar în 2009 a avut onoarea de a se număra printre puținii artiști distinși cu Billboard Latin Music Awards’ Lifetime Achievement.

Potrivit revistei Rolling Stone, Santana este pe poziția a 15-a în topul celor mai buni chitariști ai tuturor timpurilor.