Fix de ziua sa de naştere Rag'n'Bone Man a revenit cu o piesă nouă, "All You Ever Wanted". Melodia primeşte un videoclip ce include o lume rece, plină de străini, redată sub forma unor jucării. Artistul a anunţat şi un nou album şi ne umple de dor de ducă prin noul clip, care se vede în articol.

"All You Ever Wanted" este primul single din 2021 al lui Rag'n'Bone Man, care va fi inclus pe albumul nou, "Life By Misadventure". LP-ul soseşte în luna aprilie. Britanicul, pe numele său real Rory Graham este gata să ne ofere un al doilea disc după cel de debut din 2017, care a făcut senzaţie ("Human"). Câştigător de BRIT Award muzicianul pare a se aventura în ape mai indie pop prin noul single, care îmi aduc aminte de nostalgia câştigătorilor de premiu Grammy, muzicienii de la War on Drugs, în special prin chitara nostalgică. Pe această piesă nouă poţi călători în imaginaţie în o mie de zări şi privi pe geam fix cum face artistul în videoclip. Întrega lume este redusă la o colecţie de jucării, o versiune idealizată a unei vieţi tumultuoase, plină de furtuni şi nepăsare. Artistul este spectacor şi voyeur, povestitorul tăcut care resimte câte puţin din durerea fiecărui personaj. Intrigă totuşi acel "păpuşar" care tot culege surprize din cutia cu cereale, de fapt tot mai mulţi oameni pierduţi din oraşul figurinelor. Noul LP se anunţă cel puţin interesant şi îl aşteptăm pe 23 aprilie prin Columbia Records. Pe 29 ianuarie 2021 Rag'n'Bone Man a împlinit 36 de ani şi e gata pentru următorul capitol din viaţa sa. Artistul e plin de nostalgie, îşi aminteşte de locurile în care a crescut şi ne surprinde cu o chitară electrică funky pe noul single. Brighton şi Londra primesc în egală măsură tributuri în piesă şi clip. Discul din aprilie a fost produs de către Mike Elizondo, care are în CV numai colaborări importante: cu Eminem, Fiona Apple, Alanis Morisette. Albumul a pornit la drum cu un concept de "live album", înregistrat cu toboşarul Daru Jones (care a contribuit la "Lazaretto" al lui Jack White), dar şi cu chitaristul Wendy Melvoin (a lucrat cu Prince în trupa The Revolution). Rezultatul este o colecţie de 14 piese pe care abia aşteptam să le ascultăm. Ultimul mare hit al lui Rag'n'Bone Man este colaborarea cu Calvin Harris "Giant". Muzicianul trebuia să ajungă în România în 2017 la festivalul AWAKE ca headliner, dar participarea sa a picat.