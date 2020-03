Dora a filmat videoclipul piesei "El nu mă vrea" în București, în regia Isabellei Szanto. Din echipa de producție mai fac parte și Bogdan Zamonea și Roberto Stan (DoP). Protagonist în videoclip, alături de Dora, este Eduard Serei.

La doar 19 ani, Dora Gaitanovici are deja în palmares zeci de trofee naţionale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști.

Recent, Dora a lansat piesa "Eu te las" împreună cu What's UP și a colaborat și cu Daniel Dorobanțu, fondatorul ansamblului de artă sincretică Thy Veils, pentru melodia "Feel It All", ce poate fi ascultată pe InfoMusic.

Anul acesta, Dora a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alaăuri de band-ul sau.

Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto şi este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică. În prezent, Dora este studentă în cadrul Universităţii de Muzică din Bucureşti.