"Noapte Bună" este compusă de Doru Pușcașu, Dragoș Strat, Adrian Maraloiu și Cătălin Constantin. Versurile poartă semnătura lui Doru Pușcașu. Cântecul a fost înregistrat și mixat de Dragoș Strat în studioul For The Record, masterizat de Cristian Varga, la Master Vargas NY.

"Noapte bună" beneficiază de un clip animat realizat de Luisa Cube. Dulce și captivant, filmulețul animat ce însoțește melodia introduce privitorul într-o altă realitate. Colorată, caldă și cu personaje speciale.

"<<Dans>> este un album compus în perioada de izolare, membrii trupei locuind împreună 15 zile, timp în care au compus șase piese despre stările pe care le-au experimentat de la începutul pandemiei. Bune și rele, de la frică și incertitudine, la tihnă și recunoștință pentru timpul dat. Este o invitație în universul personal al trupei în care publicul va descoperi și vulnerabilitate și siguranță și revoltă și deznădejde, într-un discurs sincer, extrem de diferit stilistic de la o piesă la alta. Un indie rock cu o mulțime de influențe, de la alternative și post rock, la disco și electro pop.

Toată perioada aceasta a fost ca un dans cu stările și cu sentimentele noastre. Am învățat pași noi, ne-am împiedicat adesea, ne-am călcat unii pe alții pe picior, am vrut să ne oprim din dansat, am desăvârșit mișcările vechi și ne-am aventurat la unele și mai dificile. Am dansat cu ochii strânși, privindu-ne ochi în ochi sau uitându-ne la cer. Am dansat în toate felurile. A fost un timp cu noi înșine din care am încercat fiecare să învățăm câte ceva. Să trecem de la lamentare și deznădejde, la o perspectivă nouă de reevaluare a lucrurilor importante, de regăsire a unor bucurii uitate sau devenite între timp mai puțin importante. A fost un timp de respiro după o lungă perioadă de fugă permanentă după ceva, un timp căruia dacă reușim să îi găsim un sens personal poate să reprezinte ceva decisiv în evoluția noastră ca indivizi", a spus Doru Pușcașu, om la lună.