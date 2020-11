Muzica este compusă de Doru Pușcașu, Dragoș Strat, Adrian Maraloiu și Cătălin Constantin. Versurile poartă semnătura lui Doru Pușcașu. Cântecul a fost înregistrat și mixat de Dragoș Strat în studioul For The Record, masterizat de Cristian Varga, la Master Vargas NY.

"După Război" beneficiază de un videoclip filmat într-un taxi. Fiecare personaj vine cu energia și individualitatea sa, rezultatul fiind un "colaj" de suflete ce se derulează odată cu muzica "După Război".

"<<Dans>> este un album compus în perioada de izolare, membrii trupei locuind împreună 15 zile, timp în care au compus șase piese despre stările pe care le-au experimentat de la începutul pandemiei. Bune și rele, de la frică și incertitudine, la tihnă și recunoștință pentru timpul dat. Este o invitație în universul personal al trupei în care publicul va descoperi și vulnerabilitate și siguranță și revoltă și deznădejde, într-un discurs sincer, extrem de diferit stilistic de la o piesă la alta. Un indie rock cu o mulțime de influențe, de la alternative și post rock, la disco și electro pop.

Toată perioada aceasta a fost ca un dans cu stările și cu sentimentele noastre. Am învățat pași noi, ne-am împiedicat adesea, ne-am călcat unii pe alții pe picior, am vrut să ne oprim din dansat, am desăvârșit mișcările vechi și ne-am aventurat la unele și mai dificile. Am dansat cu ochii strânși, privindu-ne ochi în ochi sau uitându-ne la cer. Am dansat în toate felurile. A fost un timp cu noi înșine din care am încercat fiecare să învățăm câte ceva. Să trecem de la lamentare și deznădejde, la o perspectivă nouă de reevaluare a lucrurilor importante, de regăsire a unor bucurii uitate sau devenite între timp mai puțin importante. A fost un timp de respiro după o lungă perioadă de fugă permanentă după ceva, un timp căruia dacă reușim să îi găsim un sens personal poate să reprezinte ceva decisiv în evoluția noastră ca indivizi", a spus Doru Pușcașu, om la lună.