Efectele vizuale ale noului videoclip "Cool Off" amintesc de MTV-ul anilor '90, iar Missy rămâne rapidă pe flow şi are o abordare muzicală ce aminteşte de Black Eyed Peas cumva prin ritm. În videoclipul regizat de Daniel Russell, artista se transformă alături de echipa de dansatori într-o expoziţie la un muzeu de artă. Legenda hip-hop a ajuns la al patrulea material video din ultimul an, după "DripDemeanor", "Throw It Back" şi "Why I Still Love You".

Ce o să reţină publicul din acest noul video? O Missy Elliott ce pare fabricată din ciocolată (sau bronz) şi o serie de dansatori care se mişca sacadat şi par a îngheţa odată ce se simt priviţi. Avem şi twerkeri, dansatori pe picioroange şi o fetiţă simpatică la generic. Rapperiţa americană suferă câteva transformări pe parcursul clipului, de la o statuie din bronz la o păpuşă-pion, până la o instalaţie de pop art.

Teyana Taylor are o scurtă apariţie la final de video, oferind o încurajare către o mică dansatoare, căreia îi recomandă să îşi urmeze visele. Teyana a mai apărut şi în ultimul clip al lui Missy, "DripDemeanor", tot în rol de ghid prin muzeu.

Piesa nouă este un single extras de pe albumul lui Missy Elliott din 2019, "Iconology". Artista a lansat discul cu puţin timp înainte să primească Premiul Michael Jackson Video Vanguard de la MTV, pentru contribuţia sa uriaşă la pop culture şi segmentul videoclipurilor muzicale. La ceremonia de premiere Missy a cântat un mega medley de piese care i-a acoperit toate marile hituri. Legenda rap este activă din 1991 şi este cunoscută şi drept compozitor, producător, dansator şi filantrop.

Elliott are 4 premii Grammy la activ şi peste 30 de milioane de discuri vândute doar în SUA. În 2019 a devenit primul rapper de sex feminin introdus în Songwriters Hall of Fame.