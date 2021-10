Jonas Brothers - Who's In Your Head

Jonas Brothers plasează în circuitul mainstream o piesă care ar fi putut, foarte bine, să fie unul dintre hiturile verii 2021. Lansată în plină toamnă,"Who's In Your Head" are totuși șanse să prindă un loc pe lista de așteptare a verii viitoare. Piesa are ritm, e funky, e despre iubire, iar frații Jonas - Nick, Joe și Kevin - au priză la publicul feminin, așa că va fi cu siguranță o bilă albă în palmaresul lor.

Anterior acestui single, Jonas Brothers a lansat o melodie în colaborare cu Marshmello. "Leave Before You Love Me" împrumută influențe de la The Weeknd și Daft Punk, rezultatul fiind o piesă disco pop perfectă pentru posturile de radio.

Relaxarea din perioada verii le-a priit bine fraților Jonas, care au plecat în turneu în luna august. Au avut-o alături pe Kelsea Ballerini, o cântăreață de muzică country pop, extrem de populară în Statele Unite.