"Lasă-mă" e genul de piesă nocturnă, de ascultat în drum spre mare, într-o decapotabilă. Este bună şi pentru un afterparty la 4 dimineaţa, datorită ecourilor sale care se pretează la a fi remixate. Vocea lui Mark Stăm pare făurită pentru mix-uri electronice, trance şi deep house. Tânărul apare într-un videoclip ce aminteşte de filmul "Baby Driver", în varianta autohtonă. Băieţi cu feţe de oameni cuminţi îşi pun bandanele de băieţi răi şi plănuiesc un jaf, dar ceva merge prost.

Mark este chiar şoferul acestui jaf şi la volanul unui bolid îi duce pe fugari spre libertate, cu genţile pline de bani. Acest clip este o creaţie Spoială Brothers, cu Arcadie Spoială ca regizor şi Dima Spoială ca director de producţie. Mark Stam a postat pe canalul său YouTube un challenge pentru fani, care sunt invitaţi să găsească greşelile intenţionate din clip. Primul care le găseşte pe toate câştigă provocarea.

Noua piesă a fost scrisă de Florian Rus și Mark Stam, compusă de Florian Rus, Viky Red și Mark Stam și produsă de Viky Red. Iată povestea noului track:

Piesa a fost scrisă vara aceasta și a fost finalizată recent. A apărut la o sesiune între Viky Red și Florian Rus, apoi m-am alăturat și eu, am simțit o conexiune instantă cu starea piesei și mi-am împărtășit o parte din ceea ce simțeam la moment în versuri. Mă bucur de o asemenea colaborare și sper mult să îndrăgiți această piesă la fel ca și noi.

Am filmat și un clip la piesă, de fapt am filmat un scurtmetraj, pe care l-am divizat în 2 episoade, deci "Lasă-mă" va fi primul, iar peste ceva timp vom lansa o altă piesă care se va numi "Pașii", iar clipul acestei piese va fi episodul 2... probabil v-am încurcat puțin, o să fie ceva nou, atât pentru fani, cât și pentru noi, am depus mult efort, timp și dragoste în acest concept, nu vreau să vă zic mai multe ca să nu stric surpriza❤!