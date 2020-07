The Killers ne prezintă piesa ce deschide albumul "Imploding the Mirage", lăsând publicul să urmeze încă o dată calea versurilor metaforice și timbrul emblematic al vocalistului Brandon Flowers. "My Own Soul’s Warning" este o piesă ce-i poartă semnătura, mesajul transmis părând a fi unul extrem de personal.

"I tried to go against my own soul’s warning/ But in the end, something just didn’t feel right" ("Am vrut să merg împotriva intuiției mele / Dar în final am simțit că ceva nu este în regulă"), cântă Brandon în debutul noii piese The Killers, ulterior piesa devenind criptică și ceva mai dramatică, păstrând totuși beat-ul energic și cumva optimist, adesea regăsit în piesele trupei.

Noul album The Killers și cel de-al șaselea din cariera trupei a fost înregistrat fără chitaristul Dave Keuning, dar alături de o serie de muzicieni invitați, precum Lindsey Buckingham, K.D. Lang, Weyes Blood, Adam Granduciel de la The War on Drugs și Blake Mills. Discul "Imploding the Mirage" va fi lansat pe 21 august, anunțul venind odată cu lansarea noului videoclip "My Own Soul’s Warning".

"Covid-19 ne-a dat peste cap. Dar am perseverat. Oameni buni, marcați-vă calendarele. "Imploding the Mirage" va fi lansat pe 21 august", a transmis formația într-o postare pe Instagram, dezvăluind și artwork-ul noului album.

Tracklist "Imploding the Mirage" - The Killers: