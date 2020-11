Remake-ul vine cu un sound fresh, ce păstrează linia originală a piesei. Compusă de Marius Moga alături de CRBL, Smiley, Maria Popa și Sergiu Istrati, "Oficial îmi merge bine" este o piesă ce are, de această dată, la bază o poveste adolescentină, văzută prin ochii Mariei Popa, iar clipul produs de Ireal.ro completează prin imagini atmosfera dinamică a cântecului.

Clipul îi are ca protagoniști pe Maria Popa care interpretează rolul adolescentei rănite în dragoste, dar care alege să meargă înainte, chiar dacă "în secret" îi este dor de persoana iubită, iar CRBL este părintele protector și încurajator care este alături de ea.

"A fost cea mai tare experiență de până acum! Am râs, am plâns, am cântat, am dansat, am muncit, m-am jucat, am experimentat o grămadă de stări și am cunoscut mulți oameni minunați, cărora le sunt recunoscătoare. Colaborarea aceasta m-a făcut foarte fericită, m-a fascinat, m-a făcut să înțeleg cât de important este să faci ceea ce îți place și că orice lucru în viață, cât de mărunt, necesită sacrificiu! Piesa originală transmite o energie extraordinară, pe care o simt de fiecare dată când îi dau replay. Plăcându-mi încă de mică, m-am bucurat super mult să o reinterpretez și sper din suflet ca oamenii să simtă bucuria și energia pe care le-am trăit în studio când am înregistrat-o. CRBL este o persoană foarte deschisă, cu care chiar am rezonat, are și vibe bun și umor, e cel mai tare!", a povestit Maria Popa.