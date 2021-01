"Da, voi fi tată! Iar copilul se naște în 30 de minute. Este cel de-al șaselea copil...pentru cei care credeau că voi fi tată, acesta este noul meu copil, "7 Días En Jamaica. E un proiect la care lucrez de multă vreme", a anunțat Maluma pe Instagram.

Albumul este unul vizual, venind însoțit de 7 videoclipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Scurtmetrajul "7 Días En Jamaica" cuprinde toate aceste melodii.

"Când am fost în Jamaica am avut oportunitatea de a lucra cu diverși producători și compozitori pentru un album care era programat să apară înainte de "Papi Juancho" (album lansat de Maluma în august 2020). Discul era gata, dar din cauza pandemiei de COVID nu am putut să facem videoclipurile, așa că am lansat înainte "Papi Juancho", chiar dacă muzica de pe noul album era gata"

Discul "7 Días En Jamaica" conține o colaborare cu Ziggy Marley, pentru piesa "Tonika". Discul poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut ”Magia” (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria ”Best Latin America Central Act”, și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Maluma a concertat anul trecut pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, în prima zi a festivalului de muzică latino "El Carrusel". ( Vezi poze de la primul concert Maluma în România). În cadul evenimentului au cântat și Luis Fonsi, autorul hitului ”Despacito”, Juan Magan, Robin Schulz, Fly Project, Mandinga, Ricky B, Whats UP și Andra.