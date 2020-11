Compusă de Alex Pelin și Vlad Lucan, cu versuri lucrate de Alex împreună cu Spike, noul single "Anotimpuri" este acea piesă sensibilă ce-ți captează atenția de la prima ascultare, linia melodică permițându-i Andiei să-și imprime timbrul vocal. Single-ul este lansat împreună cu un videoclip regizat de Cristina Poszet și Andra Marta, în care protagoniști sunt doi adolescenți îndrăgostiți.

Andia a devenit în septembrie 2019 membru DJ Project, această fiind prima piesă pe care o lansează în afara acestei colaborări. Tânăra de 22 de ani este născută în Roman, judeţul Neamţ, şi a absolvit Facultatea de Economie. Prima experienţă muzicală a avut-o la doar 11 ani ,în cadrul unui festival local. A fost aleasă de DJ Projesct pentru colaborare după 6 luni de căutări.

Spike (Paul Mărăcine) și-a început cariera în 2002, când a colaborat cu trupa Cosa Nostra în urma unui demo trimis pentru un concurs. Tot un demo a fost și "Nimic personal", trimis de această dată către Roton. Piesa a fost acceptată și inclusă pe compilația "Loop Records". Albumul său de debut apare, astfel, în 2006, fiind lansat prin Roton (distribuit de Sincron).

În ultimii ani, Spike s-a axat pe o altă pasiune: regia. Printre videoclipurile realizate împreună cu Evil Twin Studio, putem enumera "Turbofin", "Tare Frate", "Déjà vu" (Grasu XXL), "Cucubau" (Guess Who), "Lumea Mea" (Spike & Guess Who), "Pic Pic" (Voltaj), "Didaia (TraLaLa)" (Grasu XXL, Maximilian &Spike), "Get Up and Dance" (ANTONIA și Achi).