"Candy" e despre consumul de substanţe halucinogene şi începe ca o variantă denaturată a filmului "Superbad". De această dată adolescenţii vor să cumpere sirop de tuse şi nu alcool. Videoclipul este despre dependenţă şi alunecarea în spirala din care nu mai scapi. MGK nu se fereşte să prezintă scufundarea în adicţie de la vârste fragede, începând cu banalul tutun sau cu zahărul.

Pete Davidson, star SNL a făcut publică bătălia sa cu dependenţa şi cu problemele mentale, devenind un soi de poster boy pentru anxietatea modernă. Comendiantul care dă numele unei piese compuse de Ariana Grande a apărut alături de rapper în filmul "The Dirt", lansat pe Netflix cu câteva luni în urmă. Este o cronică a dezmăţului anilor '80 şi ascensiunii trupei Motley Crue. Machine Gun Kelly îl joacă pe toboşarul Tommy Lee, iar Pete intră în pielea unui oficial al casei de discuri A&R.

A trecut doar o săptămână de când Machine Gun Kelly a lansat al patrulea album de studio, "Hotel Diablo", iar rapperul pare gata să scrie un nou capitol în cariera sa. Este un capitol care lasă în urma diss-urile pentru Eminem.

Cel mai nou disc a ajuns pe locul întâi în iTunes, iar single-ul "Candy" a strâns 1 milion de vizualizări în câteva ore. Şi precedentul single, "I Think I'm Okay" a devenit rapid viral. Asta şi mulţumită colaborării lui MGK cu YUNGBLUD şi Travis Barker. "Hotel Diablo" este un album al surprizelor, cu o apariţie a fiicei rapperului, dar şi o secţiune în care fotomodelul Cara Delevingne îşi împrumută vocea mixată electronic unui track instrumental.

Modelul şi rapperul vor apărea de altfel împreună într-un film thriller numit "Punk". Ce e bizar la noul disc e că nu vedem nici urmă a colaborării dintre Machine Gun Kelly şi Lana Del Rey, care a tot primit teasere în ultimele luni. În ultimul an rapperul pe numele său real Colson Baker a mai colaborat cu Mike Shinoda pe piesa "Lift Off" şi cu Motley Crue pe piesa "The Dirt".