Cu un mesaj plin de pasiune, "How Low Can You Go" prezintă aceeași echipă de succes responsabilă de "Lost on You", care a ajuns nr. 1 î n 18 țări și a depășit un miliard de stream-uri. Grupul care s-a ocupat de compunerea piesei este format din LP și vechii săi colaboratori - Mike Del Rio și Nate Campany.

Pentru a scrie și a înregistra noua piesă, trio-ul s-a îndreptat către Hotelul El Ganzo din San José del Cabo, México, dar au lucrat și în Hotel Havana - studioul lui Mike Del Rio din Los Angeles. Rezultatul este o reflecție asupra iubirii, explorării de sine și aventurilor din nopțile târzii.

Piesa este acompaniată de un videoclip filmat la Hotel El Ganzo și regizat de Eric Maldin. Vizualul întunecat prezintă o suită de scene de seducție, pe fundalul timbrului intim al cântăreței.

"How Low Can You Go" vine după lansarea din iulie a single-ului "The One That You Love", ce combină elemente western, atitudine, romantism, introspecție, nostalgie. Weekendul trecut a marcat și primele spectacole live ale artistei în aproape un an. Pe 14 noiembrie, LP a susținut două show-uri drive-in intitulate "88FIVE LIVE la Drive-In OC" la City National Grove din Anaheim, care au fost transmise în direct pe tot globul.