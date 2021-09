LP & Imanbek - Fighter

Piesa "Fighter" a fost lansată în luna august, videoclipul apărând aproape o lună mai târziu. Single-ul a fost compus de LP și Imanbek împreună cu Nate Campany.

"Este dificil să explic lumii cât de entuziasmat sunt să fiu implicat într-o colaborare atât de unică cu LP. Deși sunt și am fost fan LP, și al vocii ei, cu mult timp înainte de a lansa un single împreună, trebuie să adaug că felul în care ea gândește și construiește o piesă, dând glas unor emoții care unesc atât de mulți iubitori de muzică, e un talent extrem de rar întâlnit", a declarat IMANBEK. "Sunt entuziasmată că vom lansa piesa "Fighter" încă de când Imanbek mi-a trimis track-ul, acum multe luni în urmă. Această piesă este cu adevărat specială pentru mine și nu aș putea fi mai mândră de această grozavă colaborare cu Imanbek", a completat LP.

În luna octombrie, LP va lansa un nou album, intitulat "Churches". Pe acest material se vor regăsi single-urile recente ale artistei - "How Low Can You Go", "One Last Time" și "Goodbye".

LP este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală internațională. Piesele sale au adunat milioane de vizualizări și au ajuns în topurile muzicale. Artista are la activ sute de concerte și milioane de fani.