LP - Conversation

"Conversation" este cel de-al cincilea single extras de pe noul album LP, "CHURCHES". Piesa adresează subiectul unui conflict interior, cele două părți combatante negăsind front comun atunci când vine vorba de problemele inimii.

Albumul "CHURCHES" este unul ce păstrează sound-ul cu care artista a cucerit publicul, sinceritatea și vulnerabilitatea fiind elementele cheie în discursul narativ al muzicii create de LP.

"Dacă ești deja un fan de-al meu, o să-ți placă albumul ăsta. Nu încerc să reinventez roata. Pur și simplu îmi spun povestea vieții mele", a declarat LP într-un interviu pentru Billboard

"CHURCHES" a fost lansat pe piață pe 3 decembrie, prin intermediul SOTA records. Discul include single-urile "The One That You Love" și "Goodbye".

Tracklist "CHURCHES":

1. When We Touch

2. Goodbye

3. Everybody's Falling in Love

4. The One That You Love

5. Rainbow

6. One Last Time

7. My Body

8. Angels

9. How Low Can You Go

10. Yes

11. Conversation

12. Safe Here

13. Can't Let You Leave

14. Churches

15. Poem