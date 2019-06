Noul videoclip al piesei "Underground" ne-o înfățișează pe Lindsey în două ipostaze: în prima dintre ele artista apare prinsă în subteranul unui oraș sumbru din viitor, iar în cea de-a doua, Stirling ia forma zeiței grecești Artemis. Povestea clipului ne introduce în universul celui de-al cincilea album de studio al artistei, ce poartă numele zeiței Artemis.

"Cel mai bun exemplu de perseverență ni-l oferă luna. Este constant acoperită de umbră, iar dacă nu am ști ce se întâmplă am putea crede că a încetat să existe. Au fost momente în viața mea când am fost împovărată de umbra tristeții sau a depresiei; am simțit că nu voi mai fi niciodată pe deplin fericită. Dar luna m-a învățat o lecție importantă. Doar pentru că este acoperită de umbră, nu înseamnă că nu mai este acolo...și că nu va lupta să-și recapete lumina sa puternică. Artemis este zeița lunii. Acest album spune povestea sa; spune povestea mea; cred că spune povestea tuturor", a detaliat Lindsey Stirling.